Hinojal, consternado: "Me sorprende la sangre fría que tuvo el alguacil para hacer algo así y seguir con su vida normal"

«Tengo un disgusto gigante. Desde el principio pensé que había sido un accidente, que se podía haber caído y José María se había asustado porque pensaba que le iban a echar las culpas. Pero es que ha sido un asesinato. Es horroroso», señala a este diario la alcaldesa de Hinojal, Blanca Vivas, tras conocer que José María Lindo había estrangulado a su vecino Vicente.

«Lo que más me sorprende es la sangre fría que ha tenido para hacer eso y seguir hablando sobre él, como si no hubiese pasado nada, diciendo que estaría por ahí en Cáceres», cuenta Vivas sobre Lindo, que estuvo mes y medio haciendo vida normal después de haber cometido un asesinato. «Cuando la Guardia Civil venía, siempre me preguntaba que si había alguna novedad en la investigación. Pero nunca pensé que podía ser por esto, no me pareció extraño porque era muy curioso y habría actuado igual si hubiera sido otra persona», destacó.

Sobre el móvil por el que pudo llevar a cabo el homicidio, Vivas cuenta que "no sé cómo ha podido hacerlo por 2.000 euros" y especula con la posibilidad de que "lo haya hecho por alguna presión".

Respecto a las labores que realizaba Lindo en el consistorio, Vivas indica que "me he quedado como coja". Además, adelantó que convocará una plaza de mantenmiento para ayudar en las tareas: "No será el trabajo de alguacil, esa aún deberá esperar, pero es que yo no puedo hacerlo todo sola". En el ayuntamiento también trabajan un administrativo y un auxiliar, que desempeñan labores distintas.

«No quiero ni imaginar cómo puede estar la familia del alguacil. Lo tienen que estar pasando fatal porque tienen a la televisión detrás a todas horas. Estoy tranquila porque sé que entre las dos familias no habrá problemas, pero no soy capaz de ponerme en su situación. El pueblo está unido y eso es muy importante para salir de una desgracia como esta», finalizó Vivas.