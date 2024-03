Jairo Miguel agradece la "buena voluntad" del alcalde para que haya toros en Cáceres

La vuelta de los toros a la Era de los Mártires parece cercana. Avanza la tramitación administrativa y todo apunta, a no ser por causa mayor, que la empresa Lances de Futuro se quedará con la gestión de la plaza. Este regreso, esperado por la afición, también lo es por los profesionales del mundo del toro y por toreros como Jairo Miguel.

Fuentes cercanas al diestro cacereño han destacado esta mañana la "buena voluntad" del alcalde, Rafa Mateos, y de la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, para que el ruedo se llene. Y en este sentido también reiteran la "disposición" que ambos dirigentes han mostrado para ayudar a que Jairo forme parte del cartel de la próxima Feria de Mayo.

Si bien es cierto que desde hace más de seis años el de Cáceres no se exhibe en la plaza. Es verdad que a lo largo de todo este tiempo ha habido años en los que no se han celebrado corridas, pero cuando han tenido lugar, no se incluyó al matador, que ya tuvo tres actuaciones con triunfo en las tres únicas tardes que ha podido torear en la plaza de su ciudad natal.

"El alcalde y la concejala están por ayudar a Jairo", dicen las fuentes consultadas, aunque admiten que el pliego de condiciones, en lo referido a la clasificación de matadores de toros, no le beneficia. Así, a los efectos de la valoración de las ofertas, ese pliego explica que se considerará la siguiente clasificación de los matadores de toros:

Categoría A: Se engloban en esta Categoría a los 10 primeros matadores de toros según el escalafón del año anterior, a la temporada de la celebración de los festejos. Y aún no estando en el escalafón, José Tomás. Para el presente año 2024, cogeríamos el escalafón del 2023, que de acuerdo al mismo, tendríamos en esta Categoría a: Roca Rey, Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Emilio de Justo, El Fandi, José María Manzanares, Morante de la Puebla, Daniel Luque, Miguel Ángel Perera, Pablo Aguado, y aún no estando en el escalafón, José Tomás.

Categoría B: Se engloban en esta Categoría los 15 matadores de toros en activos siguientes a los ya clasificado anteriormente en la Categoría A, según el escalafón del año anterior. Para el presente año 2024, cogeríamos el escalafón del 2023, que de acuerdo al mismo, tendíamos en esta Categoría a: Tomás Rufo, Juan Ortega, Antonio Ferrera, Ginés Marín, Manuel Escribano, Juan Leal, Curro Díaz, Sánchez Vara, Cayetano, Diego Urdiales, Ángel Téllez, David de Miranda, Isaac Fonseca, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Categoría C: Resto de toreros del escalafón. Y aquellos novilleros extremeños que tomaran la alternativa en el trascurso de la temporada anterior. Rejoneadores: Se engloban en esta Categoría los 7 primeros rejoneadores según el escalafón del año anterior que estén activos en la temporada de los festejos. Para el presente año 2024, el escalafón es el de 2023, con los siguientes rejoneadores: Sebastián Fernández, Diego Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens, Joao Moura Caetano, Marcos Tenorio Bastihas, Andrés Romero.

En virtud de estas condiciones parece que Jairo tendría difícil encaje, pero las mismas fuentes explican que tiene "derecho por paisanaje y por méritos". Añaden que la pasada temporada fue triunfador en el denominado por el argot taurino como el Valle del Terror. "¿Por qué no puede ser monedita de oro?", se preguntan.

Recuerdan igualmente que el ayuntamiento tiene un 80% en cuanto a su capacidad decisoria sobre el cartel, primero porque es propietaria de la plaza, segundo porque otorga una subvención y tercero porque es obligación de la empresa mostrar el cartel y que el consistorio lo apruebe. Además, estiman que Jairo es suficientemente reconocido como para contribuir a que su presencia en el ruedo se traduzca en un aumento de público en los tendidos.