La empresa minera ya se ha hecho con la mitad del suelo para su planta industrial en Cáceres

Extremadura New Energies (ENE), filial en España de la australiana Infinity Lithium, anunció este jueves que ha cerrado un nuevo acuerdo para el arrendamiento de terrenos en los que la empresa planifica la instalación de su planta industrial y el acopio de residuos. Es la segunda comunicación de este tipo que hace y ambos acuerdos suman 47 hectáreas. Es aproximadamente la mitad del suelo que la compañía minera necesita entre la falta de la Montaña y la carretera de Miajadas (Ex-206), según los planos que ha difundido.

Por ahora son pasos que da la empresa y que son previos a la obtención del permiso que permitiría la explotación del yacimiento de Valdeflores. La empresa todavía no tiene autorización de explotación, solo la de exploración que consiguió hace un año de la Junta. Hace un mes anunció que había presentado ante la dirección general de Minas de la Junta de Extremadura la solicitud de concesión para la explotación del yacimiento subterráneo de litio en Valdeflores. Es el pase de la autorización de exploración a la de explotación, que es la que posibilitaría la excavación de la mina subterránea.

Terrenos que se planifican para la planta industrial, instalaciones anexas y acopio de materiales. / EL PERIÓDICO

De momento lo que se ha pedido es el pase a concesión de explotación. No se ha aportado la documentación (el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental, el plan de restauración y el plan de viabilidad) que da forma y contenido a la petición de explotación. Fuentes de la empresa precisaron este jueves que la misma se aportará «en cuanto diga la Junta, que tiene que comunicar cuando es el momento». Será desde ese instante cuando se decida si la mina es o no posible. Será decisivo, entre otros, el estudio de impacto ambiental que presenté la compañía y la declaración que formule la Junta, además del proceso de presentación de alegaciones y de los informes sectoriales, entre lo que estará el del ayuntamiento, que en su último informe aseguró, en base a una memoria urbanística presentada por la empresa, que la actuación (mina subterránea y planta industrial con el acopio de residuos) no es incompatible con el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. El procedimiento para decidir si se da el permiso de explotación se puede prolongar durante meses.

El segundo contrato de arrendamiento anunciado por la empresa afecta a una superficie de unas once hectáreas, según la información difundida por la compañía. Es un acuerdo para un plazo de 35 años, acorde con el periodo de vida útil que se prevé para el proyecto (apertura de la mina, explotación, instalación y producción en la planta industrial, restauración de los terrenos afectados...). El coste de la operación se sitúa en los 700.000 euros. En este segundo contrato el suelo está en la falda de la Montaña, en la zona de la solana.

El primer acuerdo de arrendamiento de terrenos se anunció el pasado mes de julio. Por el mismo, según la empresa, se garantizaba el acceso a una superficie de 35,7 hectáreas que están situadas en las inmediaciones de la carretera de Miajadas (Ex-206). Faltaría, por los planos difundidos por la empresa y por la documentación que se aportó al ayuntamiento, la mitad del terreno en el que se prevén la construcción de la planta para la transformación del mineral en hidróxido de litio, las instalaciones auxiliares (accesos, control de accesos, pistas, parking, oficinas, almacén, talleres, subestación eléctrica y estación de gas), los depósitos de residuos y escombros de la actividad minera y de la industrial y otras áreas de acopio, trituración y molienda.

El consejero delegado de la empresa, Ramón Jiménez, destacó, en un comunicado difundido este jueves por ENE, que se sigue trabajando en el cierre de acuerdos con los propietarios de los terrenos como «opción prioritaria» para no acudir a las expropiaciones que permite la ley de minas.

Extremadura New Energies es la filial en España de la compañía Infinity Lithium, que es la empresa que promueve el proyecto de extracción de litio en Valdeflores. La compañía australiana también destacó este jueves, en la información que proporciona a la bolsa de valores de Sidney -en la que cotiza- para inversores, el acuerdo de arrendamiento del suelo que ha cerrado.

El proyecto de la mina consta de dos grandes intervenciones. Una es la mina subterránea en el valle de Valdeflores, a la que se llega por un túnel. Y la otra es la planta para el procesado del mineral y la obtención del hidróxido de litio que se utilizaría para las baterías, esta intervención es la que se planifica en superficie entre la falda de la Montaña y la carretera de Miajadas.