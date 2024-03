El PSOE de Cáceres aplaude los avances del futuro parque comercial de Bogaris

El Grupo Municipal Socialista considera "muy positivo" que se haya culminado la negociación iniciada en la pasada legislatura para solicitar al Ministerio de Transportes la cesión al Ayuntamiento de un tramo urbano de la N-630 con el objetivo de favorecer el desarrollo urbanístico del futuro parque comercial promovido por Bogaris.

La portavoz municipal, Belén Fernández, ha señalado que se ha dado un paso para la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial en la ciudad que conlleva desarrollo económico y generación de empleo, "siguiendo la estela que se inició con el gobierno anterior, donde apostamos por un desarrollo económico fuerte”.

Una apuesta, ha destacado Fernández, para generar riqueza y puestos de trabajo "que se vio refrendada con los datos de empleo, que fueron históricos". "Todo ello frente a la inacción y falta de ideas del gobierno popular de Rafael Mateos, porque a día de hoy no ha presentado ningún proyecto para el desarrollo industrial de la ciudad”, ha criticado.

“Para seguir creciendo esta política debe tener continuidad y en lo que llevamos de legislatura no hemos visto que el equipo de Gobierno esté trabajando para que Cáceres siga avanzando por esta senda que iniciamos, sino que están viviendo de los proyectos de la anterior legislatura, como es esta nueva superficie comercial”, ha señalado la edil en un comunicado de prensa.

La portavoz del grupo municipal ha añadido que "no hay visos de que lo hagan porque un paso esencial es el desarrollo de suelo, y hasta ahora no hay señales de una apuesta del PP en este sentido, porque en el presupuesto de este año, que es la hoja de ruta del gobierno local, no existe partida destinada a la adquisición de suelo para su posterior desarrollo”.

Además, ha criticado que los presupuestos regionales "no contemplan proyectos estratégicos para nuestro desarrollo industrial, como la plataforma logística, la conexión ferroviaria de mercancías, el aeródromo de Cáceres y la ampliación de espacios para empresas, enmiendas que presentamos y fueron rechazadas”.

“Los socialistas desbloqueamos todos los proyectos empresariales que se encontraban en la ciudad en el desarrollo de áreas comerciales, para la puesta en marcha de comercio grande y pequeño que favorezca la creación de empleo y la generación de riqueza. Por contra, el PP está viviendo de las rentas, sin proyectos ni gestión”, ha remarcado Fernández.