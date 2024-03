Sabor a Venezuela en la plaza de Santiago de Cáceres

Bobo, tonto, torpe. No hagas tochesuras; no seas toche; eso le pasa por toche; no sabe un toche... La palabra ‘toche’ es un modismo que se utiliza casi para todo en Venezuela y de ahí resulta el nombre del nuevo bar-café y restaurante Tochesuras. Un negocio familiar que viene a ocupar el espléndido enclave que ha dejado el cierre de la taberna La Matilda, en la plaza de Santiago, y que supone, además, el primer restaurante venezolano en la ciudad.

Los regentes del nuevo establecimiento, junto a un arte de los azulejos de Carlos Cruz-Díez del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. / Jorge Valiente

La cerveza del Caribe

Lo regentan Yelixa Gómez, Daniela Ceballos y Daniel Clavijo y ofrece un acercamiento genuino a la mejor cocina venezolana, sin olvidarse de la gastronomía extremeña. «Tenemos producto internacional y autóctono. De hecho, somos los primeros distribuidores de la Polar Pilsen en Cáceres», la cerveza estrella de Venezuela (desde 1941) que (dicen) te transporta al Caribe.

«Salimos de Venezuela para Ecuador y decidimos optar por Cáceres para venir a España. Lo conocíamos por el rodaje de ‘Juego de tronos’ y teníamos algún conocido aquí. Es una ciudad maravillosa; nos sentimos muy bien acogidos y bendecidos de poder ofrecer el mejor sabor venezolano en esta plaza histórica; zona de paso para turistas y un punto de encuentro para las personas del barrio».

Arepas y tequeños

Arepas, cachapas, parrilla venezolana y tequeños, «que son muy reconocidos a nivel internacional», conviven con la tradicional carte que tenía La Matilda. «Queríamos hacer esa fusión de sabores. También productos libres de gluten y las versiones veganas y vegetarianas. Y el pepito, muy famoso; un pan de 40 centímetros relleno de carne. Y también tenemos la versión extremeña, rellena de ibérico». Un festín de sabores en Santiago.