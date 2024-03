El chef extremeño José Pizarro celebra a lo grande sus 25 años en Londres

Por todo lo alto, con una velada de postín en la embajada de España en Londres, así se han festejado los 25 años de carrera en Reino Unido del chef José Pizarro, que ha sido condecorado con la Cruz Oficial de la Orden Isabel la Católica. Todo un reconocimiento a su labor como embajador de los productos y la gastronomía española desde sus restaurantes en la capital londinense, donde este extremeño, natural de la localidad cacereña de Talaván, es ya una leyenda de la cocina.

450 invitados han arropado a Pizarro en un acto en el que recibió de manos del embajador de España para el Reino Unido e Irlanda del Norte, José Pascual, una distinción por orden del rey Felipe VI que le convierte en el único cocinero de nuestro país que la tiene.

Isabel, de 90 años, estuvo con su hijo en el acto / I. G.

“Ayer (por el jueves) celebramos la gastronomía española y uno de los chefs más aclamados del Reino Unido, José Pizarro. A menudo se le describe como el "padrino" de la cocina española en el Reino Unido. Por eso ha sido galardonado con la Real Orden de Isabel la Católica.¡Muchas felicidades José!”, destacaba la Embajada Española.

Un evento en que el extremeño estuvo acompañado de amigos (uno de ellos el televisivo Boris Izaguirre), colegas de profesión y familiares, entre los que se encontraba su anciana madre. “Lo que hace este momento más significativo es tener a mi lado a mi madre, Isabel, de 90 años”, declaraba el chef.

En la mesa, jamón ibérico, torta de queso extremeña, atún de almadraba, croquetas y una tapa que hizo las delicias de los invitados: tosta de anchoa con velo de tocino.

Medios especializados del país anglosajón han ensalzado la trayectoria de Pizarro en su aniversario de plata en Londres, una ciudad que considera ya su casa y donde ha montado sus florecientes negocios.

José Pizarro se fue a Inglaterra a aprender inglés y hoy dirige seis restaurantes: José Pizarro, José Pizarro Broadgate, The Swan Inn, Esher, José Pizarro y The Poster Bar en la Royal Academy. A ellos se suma José by Pizarro, en el Conrad Etihad Towers Hotel de Abu Dhabi, y otro proyecto personal en Cádiz, una exclusiva villa para huéspedes en la playa de Zahara de los Atunes, Iris Zahara.

Apadrinado en la cocina por Julio Reoyo, del Mesón de Doña Filo, en Madrid, el chef talavanés no pudo contener alguna lágrima en su intervención pública tras recibir el galardón: “No soy muy bueno con los discursos”, decía un Pizarro emocionado y dispuesto a cocinar otros 25 años de excelencia.