«Los jóvenes quieren quedarse en los pueblos y los políticos debemos dar facilidades»

Nació con vocación política. Javier Prieto Calle (Plasencia, 1987) empezó a militar desde temprana edad. Apuntaba maneras desde la infancia y en su etapa universitaria, estudió Sociología en la Universidad de Salamanca, las materializó. Entonces llegó a ser presidente del movimiento de alumnos socialistas. Tras ocho años como concejal en Piornal, asumió también a una edad más temprana de lo habitual la alcaldía. Entre las vitalidad y la inquietud que aporta la juventud y afronta ahora una nueva etapa en la Diputación de Cáceres como delegado de Asistencia a Entidades Locales y Formación. Atiende a este diario mientras en el Jerte florece el cerezo, uno de los espectáculos naturales que ofrece la provincia.

Ha sido militante desde joven, concejal y más tarde, alcalde de Piornal, ¿cómo afronta esta etapa también como diputado?

En política hay que ser honestos, y si yo soy honesto, tengo que reconocer que quería ser diputado provincial, y lo digo abiertamente. Es importante naturalizar que como uno tiene que crecer en la vida y también tiene que hacerlo en política. Es verdad que tengo más responsabilidad y más trabajo, pero esta experiencia me da mayores conocimientos para afrontar los retos de mi ayuntamiento y las necesidades que tenemos en nuestro mundo rural y en la administración local, con muchas limitaciones en los pueblos pequeños como el mío.

En relación a lo que menciona sobre ser alcalde de un pueblo pequeño, ¿opina, ahora de primera mano, que la diputación es una administración necesaria para ayuntamientos como el suyo?

Las diputaciones se han cuestionadas desde los despachos del paseo de la Castellana de Madrid. Ahí se desconoce lo importantes y lo imprescindibles que son. Son administraciones que tienen su eje en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, aunque obviamente en esta haya una estrecha colaboración con Cáceres y con Plasencia a través de servicios de bomberos, inversiones canalizadas a través de fondos europeos y de los programas culturales. Son vitales para el desarrollo de los pueblos.

¿Invitaría a aquellos que ocupan esos despachos a los que hace alusión a que visiten los pueblos?

Todos los políticos, del color político que sea, deberían pasar unos meses por los municipios de las distintas provincias de este país para conocer la realidad y las necesidades que tienen los pueblos. Yo pongo de ejemplo cómo algunas noches de madrugada cuando había cuarenta centímetros de nieve en el municipio, había una presidenta que me escribía para conocer el estado de las carreteras, ese gesto es el que mejor define la importancia que tiene la diputación porque nosotros, con nuestros propios medios, no podíamos hacer frente a la situación.

Como alcalde ha tenido que hacer frente a situaciones adversas sobre el clima, pero lo cierto es que su legislatura arrancó con la pandemia, ¿ha habido un cambio significativo a la hora de hacer política local?

Sí. Yo reconozco que lo pasé mal. Creo que todos los alcaldes y alcaldesas lo pasamos mal, en su mayoría los que teníamos residencias de mayores. Pero tenemos que reconocer también que la pandemia nos ha dado una madurez política que no nos va a dar ninguna situación parecida. Hemos sabido dar respuesta de forma inmediata, sin ninguna instrucción previa, a la gestión de recursos. También hemos sido conscientes de que ante la necesidad, siempre está la administración local, que es la más cercana. Recogíamos la basura a los vecinos que estaban contagiados, les hacíamos las compras, servíamos de apoyo, supimos optimizar todos los espacios y les sacamos partido.

Y con esa perspectiva que otorgan estos cuatro años, ¿cree que la política local ha salido reforzada o le ha pasado factura?

Le ha pasado factura. Principalmente, porque hemos asumido competencias impropias y en lo económico, hemos asumido cuestiones sobre las que no teníamos posibilidades financieramente.

Usted puede presumir de ser un alcalde joven, ¿es fácil en Extremadura? ¿Qué puede aportar la juventud a la política extremeña?

Cada tiempo necesita una generación que esté adaptada al momento. La juventud aporta esa visión de la sociedad actual. Hace veinte años no había las necesidades que hay ahora. Por supuesto, que debemos apoyarnos en los compañeros que han estado antes y que pueden dar esa madurez necesaria. Ahora mismo vivimos un cambio generacional y tenemos que adaptarnos a las necesidades. La política se tiene que abrir todavía más y pisar más la realidad y conocer cuáles son los problemas de los vecinos y las vecinas.

Hablando de regeneración, recientemente ha habido elecciones primarias en el partido, ¿Qué opinión le merece el nuevo secretario general Miguel Ángel Gallardo?

Pues todo mi respeto y todas las ganas de luchar de forma unida para ganar las próximas elecciones autonómicas. Ha sido un proceso democrático y transparente que se ha vivido en el partido y desde aquí va todo mi apoyo al nuevo secretario general. Es momento de que el partido se cosa y se una y que todas las sensibilidades que hay se aglutinen para formar una candidatura fuerte en las próximas elecciones y ganar al Partido Popular y al gobierno de María Guardiola.

Como responsable del área de entidades locales, ¿qué medidas concretas llevan a cabo?

Desde la diputación estamos creando un servicio de Urbanismo, que entre otras cuestiones tiene como propósito, restar responsabilidad a los ayuntamientos en materia de disciplina urbanística, que se judicializa con regularidad y eso hace que haya menos candidatos a las listas electorales. Además, servirá para asesorar en la burocracia para que sea más ágil. En el área, estamos a disposición de los ayuntamientos, y hacemos más de 400 informes con el fin de asesorar a los ayuntamientos y ayudamos a la contabilidad.

En relación a la formación, ¿qué actividades pondrán en marcha a lo largo de la legislatura?

Estamos poniendo en marcha el nuevo plan de formación. Si vivimos una situación de cambio climático, tendremos que formar a nuestros empleados al respecto para un uso eficiente de la energía. Vamos a formar a los trabajadores de las residencias de mayores y vamos a crear una escuela de formación para cargos electos en materia de contabilidad y comunicación política. Nuestros regidores tienen que saber comunicar bien. También habrá intercambios con otras provincias, nuestra intención es tener una provincia formada que vele por los mejores servicios en todos los municipios.

¿Qué es lo que más demandan los ayuntamientos?

Temas de Urbanismo y Contabilidad. Y hay una carencia importante de secretarios e interventores. Por esto, la diputación ha puesto en marcha un máster con la Universidad de Extremadura en administración pública.

undefined

Se da la circunstancia de que el pueblo del que es alcalde, Piornal, es conocido cada vez en más puntos del planeta por la fiesta del Jarramplas, ¿qué singularidad tiene para que cada año atraiga a más gente?

Uno de los principales elementos de atracción que tiene la fiesta es que cualquiera que venga de fuera puede participar como un piornalego más lanzando nabos. Además, de todo el entramado que se desarrolla en la fiesta. Otra peculiaridad es que es una fiesta sobre la que se desconoce su origen, eso también le aporta más mística. Luego, el personaje es muy llamativo, toda su simbología. Y cómo, a la vez que le estás lanzando nabos, lo estás venerando, eso lo hace más singular si cabe. Ahora tiene una proyección más internacional. Este año han venido periodistas de Egipto, Inglaterra, Estados Unidos o Méjico, aunque nosotros no vamos a solicitar expediente para que sea fiesta internacional porque es algo que financia la mayordomía y esa decisión deben tomarla ellos.

¿Es un ejemplo Jarramplas de que debe apoyarse Cáceres en sus fiestas para atraer al turismo?

Sí. Es un ejemplo de cómo esa particularidad puede traducirse en unos resultados muy positivos a nivel económico de cara al resto del año. Otro de los aspectos que hay que destacar es el arraigo como elemento para amarrar población, es un elemento de lucha contra la despoblación, clave para que la gente se mantenga en nuestros pueblos.

Hablando del arraigo, ¿cree que esta nueva generación ayudará a mantener la identidad de los pueblos?

Yo creo que se está acabando con el tópico y el prejuicio que se ha mantenido durante década de que vivir en un pueblo era sinónimo de no tener formación, de empobrecimiento, de falta de alternativas de desarrollo. Esa imagen negativa se ha terminado. Esa generación de los 80 y 90 tenemos un sentimiento positivo sobre lo que es vivir en un pueblo, pero hay que decir que los políticos tenemos que cambiar y facilitar la vida en los pueblos. No puede ser que la ley no se adapte a los territorios. La gente tiene ganas de quedarse, pero tenemos que ser los que tenemos que mejorar esas condiciones.

Precisamente, en esos aspectos a los que hace mención como la despoblación o la falta de oportunidades en el medio rural ¿Y en qué puede ayudar la diputación a esas problemáticas?

Flexibilizando la burocracia y atendiendo a las particularidades del territorio. Tenemos que ser la administración que ayude, de nada sirve hablar de despoblación si luego no damos las facilidades. Yo siempre digo que luchar contra la despoblación es difícil no vamos a ser capaces de repoblar atraídos por grandes empresas porque no van a venir Ikea o IBM, tenemos que trabajar con los recursos que tenemos.

¿Y a largo plazo qué reto se marca en esta legislatura?

El reto más importante es dar mejor respuesta formativa a todos los ayuntamientos y que eso se traduzca en una buena gestión y unos buenos servicios a los vecinos. En el Valle del Jerte vivimos una situación muy complicada en la que hay cinco alcaldes condenados, así que queremos dar cobertura jurídica a los ayuntamientos que a veces asumen competencias y a veces pueden incurrir en una ilegalidad. El reto que tengo es que la diputación sea la asesoría de los municipios de Cáceres para que ningún vecino pueda quedarse sin hacer un trámite por falta de recursos. Queremos ser la madre que arrope y que proteja a los pueblos.