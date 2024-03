Alerta amarilla por lluvia y viento: Cáceres cierra los parques perimetrados

Toda la comunidad autónoma de Extremadura permanecerá este miércoles en aviso amarillo por lluvia y viento provocados por la borrasca Nelson. La alerta se ha activado a las 2.00 horas de la madrugada y permanecerá vigente hasta las 00.00 horas del jueves, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, durante el aviso amarillo por lluvias se podrán recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que el viento podrá registrar rachas de 80 kilómetros por hora.

Debido a ello, el Ayuntamiento de Cáceres no abrirá los parques y aconseja a la ciudadanía no transitar por los que no están perimetrados. En este sentido, permanecerán cerrados el parque del Príncipe, el Rodeo, el de Padre Pacífico, el parque de la Cueva de Maltravieso, el Castro Guardiola, los jardines de Cristina de Ulloa, el Olivar de la Judería, el parque de Fuente Concejo y el Parque César García González, situado en el barrio de Los Fratres detrás del Palacio de Congresos.

El resto de la semana

Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es, señala a la provincia cacereña en su predicción semanal como una de las más afectadas por la lluvia. "Entre las comunidades que más agua pueden recoger se encuentra Extremadura y especialmente la provincia de Cáceres donde se pueden superar los 125 litros", explica.

Debido al descenso térmico entre martes y miércoles, las cotas de nieve irán bajando hasta los 600 metros en zonas de la meseta norte y puntualmente por debajo de esa cota. Picazo no descarta nevadas en algunas capitales de la meseta norte, como en la provincia cacereña.