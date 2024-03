El impuesto de vehículos dejará más de cuatro millones en el Ayuntamiento de Cáceres

El impuesto de vehículos, el primero de los tributos de cobro periódico que se recaudan, dejará en las arcas locales más de cuatro millones de euros, 4,5 millones si se ingresase la totalidad de los recibos. La fecha clave de este gravamen es el próximo miércoles 10 de abril, que es cuando se pasan al cobro los 42.763 recibos que están domiciliados en una entidad financiera, son más de las dos terceras partes del total de las cuotas.

El resto, que suman 19.318, se puede abonar de manera voluntaria en los bancos que colaboran con el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la diputación provincial, que son Caja Rural de Almendralejo, Abanca, Banca Pueyo, Bilbao Vizcaya, Caja Rural de Extremadura, Caixabank, Ibercaja, Unicaja y Santander, según se indica en la página web del organismo, que gestiona la recaudación de los tributos del Ayuntamiento de Cáceres. El periodo voluntario de pago de este impuesto se abrió el pasado 20 de marzo y no se cerrará hasta el 20 de junio. A partir de esta fecha las cuotas que no se hayan satisfecho entran en ejecutiva y se cobrarán con recargo.

La cantidad a abonar por los contribuyentes por cada tipo de vehículo será la misma que se paga desde 2022, año de la entrada en vigor de la última revisión de la tarifa, en ese ejercicio se alcanzó el máximo en la previsión de ingresos por este impuesto municipal, cuando se estimó una percepción de 4.628.659 euros, que son 35.000 más que los 4.593.286 que se prevén ingresar este año por todas las cuotas. El porcentaje de recaudación de este tributo es alto. Así en 2022, que es el último presupuesto con la liquidación aprobada, se reconocieron derechos por este impuesto de 4.657.168 euros y al cierre del año solo quedaba sin ingresar el 10%, 468.362 euros.

La subida de la tarifa que se aplica desde 2022 se tradujo en un incremento de la recaudación desde entonces de medio millón de euros. Por contra también se incrementó la bonificación que se aplica para los vehículos de motores híbridos o eléctricos, se pasaba de una reducción del 50% durante dos años a un porcentaje del 75% en el mismo periodo.

En los turismos, las cantidades que se pagan en este impuesto son de 19 euros para los vehículos que tienen menos de 8 caballos fiscales, 54 euros para los que tienen de 8 a 11.99 caballos fiscales, 113 para los que están entre 12 y 15.99, 140 para los que van de 16 a 19.99 y 224 euros para los que tienen más de veinte. La mayoría de los turismos están entre el segundo y el tercer tramo. En las motos, las cantidades a pagar son 8 euros por ciclomotores, 8,5 por motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos, 12 euros para las que tienen hasta 250, 25 para la que llegan hasta 500, 47,5 para las que están entre 500 y 1.000 y 121 para las que tienen más de mil. Además hay otras cuatro categorías de vehículos: autobuses, remolques, camiones y tractores (Cáceres es el municipio más grandes del país).

Uno de los documentos que conforman los presupuestos del ayuntamiento es el de los beneficios fiscales que se establecen en las ordenanzas municipales y su incidencia en la recaudación de la entidad local. Uno de esas exenciones es una ventaja para los propietarios de vehículos con una antigüedad superior al cuarto de siglo, que están libres del pago del impuesto de rodaje. Es una salvedad que se introdujo hace más de dos décadas en la norma municipal y en los últimos ejercicios ha pasado de ser algo residual a sumar casi el 15% del total de vehículos que hay en el padrón. Por su antigüedad tienen la calificación de vehículos de carácter histórico. Son 9.702 en un padrón en el que hay 74.901, cantidad en la que no solo están turismos, que son la mayoría, sino otros como motos, tractores (Cáceres es el municipio más grande de España), autobuses, camiones o remolques. Los propietarios de los vehículos de carácter histórico no son los únicos que no pagan este impuesto, hay otros 3.118 que están exentos. Los que pagan, por las cuotas que se pasan al cobro, son 62.081.

De los vehículos históricos, el ayuntamiento dejará de recaudar este año 640.394 euros del impuesto municipal de rodaje. No es la única exención en el pago de este tributo, por las otras nueve salvedades que recoge la ordenanza se dejará de ingresar otro cuarto de millón de euros. La cuota global del impuesto de rodaje es de 5,5 millones de euros, pero, tras descontar la incidencia de las exenciones y bonificaciones, se queda en casi 4,6.

Suscríbete para seguir leyendo