El futuro del entorno de Santiago en Cáceres

Ahora que la zona del Palacio de Godoy va transformándose y modificando su morfología acorde al avance de las obras del futuro hotel Hilton, surgen cuestiones acerca de cómo afectará la remodelación de la plaza de Santiago y del Palacio de Godoy a este barrio del casco histórico.

Espacio turístico

Sobre la mesa, el debate acerca de las posibles consecuencias de una gentrificación en la zona, derivada del auge de apartamentos turísticos, el descenso poblacional en el barrio y el anuncio de proyectos e inversiones en edificios y espacios públicos, como El Madruelo.

Estos días, la reforma de la plaza de Santiago ha vuelto al foco con la visita de la delegación de expertos europeos (técnicos de la Comisión Europea y arquitectos de hasta 15 países) sobre la planificación y aplicación de proyectos arquitectónicos de alta calidad ‘Living Spaces’, organizado por el Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE), que analiza el proyecto de remodelación de Santiago. Una reforma que comenzará por el entorno del palacio de Godoy, donde se construye actualmente el futuro hotel Hilton (cuya previsión de apertura se sigue manteniendo para diciembre de 2024).

Técnicos de Europa visitaron Cáceres. / Carlos Gil

Dudas

Lo que no hay es fecha de inicio para las obras de remodelación de la plaza. El propio alcalde, Rafael Mateos, ha reconocido que la obra de Santiago no estaría finalizada para la apertura de dicho hotel. Aunque Mateos subraya que «la intención es acompasar las dos obras, las del Hilton y la de Santiago para interferir lo menos posible en la puesta en marcha de la actividad del hotel». Y que su licitación «es prioritaria y urgente». Aunque es lógico presumir que si las obras comienzan en periodo estival, no afecten a los negocios hosteleros que hay en la zona hasta que llegue el estío.

La obra tiene un coste inicial de 800.000 euros y debe licitarla la Diputación Provincial (aunque se financia conjuntamente con el Ayuntamiento). El coste inicial era de 600.000 euros, pero ese presupuesto se quedó desfasado cuando lo ‘adjudicó’ el ejecutivo de Luis Salaya en la legislatura pasada. Aunque queda por conocer los pormenores del proyecto y si habrá cambios en la propuesta inicial, la que ganó el concurso de ideas, puesto que el consistorio (ya en la etapa de Mateos) llegó a presupuestar la obra en más de un millón de euros. La Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental también ha exigido conocer los cambios, ya que ha participado en la génesis del proyecto.

Suscríbete para seguir leyendo