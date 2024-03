Soraya, con las manos en la masa haciendo bollos de pascua en Extremadura

Soraya Arnelas no ha dudado en remangarse y ponerse manos a la obra para amasar unos bollos de pascua caseros. La extremeña, natural de Valencia de Alcántara, ha pasado una jornada en familia elaborando este dulce tradicional típico de estas fechas.

La artista, acompañada de sus hijas y otras mujeres de su familia, ha compartido en sus redes sociales varias fotografías en las que aparece, literalmente, con las manos en la masa.

La extremeña se muestra tal y como es, con la naturalidad que la caracteriza, sonriente, en ropa cómoda y con sus seres queridos en su localidad natal, donde tiene una vivienda.

Soraya ya compartió el pasado año el mismo momento: "Es época de bollos de pascua, y nosotros tenemos receta familiar, los mejores bollos de pascua eran de mis tías, las albuquercañas, todavía en el pueblo los recuerdan… Cuando nos juntamos siempre las recordamos a través de sus recetas, y pasamos un buen rato. Han quedado riquísimos", escribía en Instagram, donde ha vuelto a hacer gala de esta costumbre.

"Que no se pierdan las tradiciones en familia. Bollos de pascua", publicaba hace un día.

Una de las imágenes que ha compartido la artista extremeña / I. G.

La artista extremeña pasaba hace unos meses por un delicado momento tras perder el bebé que esperaba con su marido, Miguel Ángel Herrera, con quien contrajo matrimonio en julio del año pasado en la capital cacereña. La pareja se dio el 'sí quiero' después de 14 años junto y dos hijos en común en la Casa Palacio Huerta del Conde.

La cantante hizo público el pasado enero en un comunicado en sus redes sociales que había sufrido un aborto. "Queridos amigos. No se nos da muy bien comunicar este tipo de noticias, sabéis que siempre tratamos de mantener una línea alegre en nuestras redes, pero como en la vida no siempre puede ser así. En este caso no nos hubiese gustado tener que compartir esta noticia, pero pensamos que debíamos hacerlo por el cariño y el respeto que nos dais día a día a toda nuestra familia. ¡Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas! ¡Qué pena!", escribía.

En las imágenes que ha publicado para sus seguidores de Instagram, a la artista extremeña se la ve feliz arropada por sus hijas y su familia más cercana después del duro revés sufrido. La artista ha lanzado recientemente una canción dedicada a ese bebé, titulada 'Alas'. "La semana que viene grabaremos el videoclip de mi nuevo single, Alas. Ha sido la canción más difícil de cantar de mis 18 años de carrera. Un mar de lágrimas, pero merecerá la pena", anunciaba.