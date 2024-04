«El deporte puede contribuir a mostrar el atractivo de Cáceres»

Convive con sus dos pasiones, el deporte y la política. Pablo Miguel López Sánchez (Jarandilla de la Vera, 1983) descubrió joven su interés por la política al tiempo que estudiaba para ser técnico superior en Actividades Físicas y Deportivas. En su acreditada trayectoria, ha ejercido como entrenador de fútbol sala durante más de 15 años y como profesor de la Escuela de Entrenadores e instructor FIFA y ahora es director deportivo en la Federación Extremeña de Fútbol. En la política local, suma ya cinco legislaturas en el ayuntamiento, tres de ellas como concejal hasta que en 2021 entró en la Diputación de Cáceres. En este segundo mandato, lo hace centrado en su especialidad, como diputado delegado de Deportes.

-Su entrada en la diputación fue ciertamente amarga, ya que se produjo tras el fallecimiento de la que entonces fuera presidenta Rosario Cordero, ¿cómo vivió aquel momento y con qué animo afronta esta próxima legislatura?

-No me lo esperaba. Entrar por ese motivo no fue nada agradable. Ahora me han dado una nueva oportunidad y la afronto con la misma ilusión que la anterior legislatura. Después de tanto tiempo, la gente suele perder la ilusión, pero yo no la he perdido. Estoy contento porque el deporte me apasiona y sigo ligado a él en todos los ámbitos.

-Lleva en la militancia más de 20 años, ¿dé donde viene ese impulso político?

Mi padre siempre ha estado afiliado al PSOE. Mi hermana formó parte de una lista de una candidatura y ese año, estuve implicado durante toda la campaña. A partir de ahí, tomé impulso para presentarme yo y desde entonces, hasta hoy. Son muchos años de sufrimiento y trabajo.

-¿Y ese sufrimiento y trabajo ha merecido la pena?

Para mí sí. Mucha gente dice que la política es algo que no está ni pagado ni agradecido, pero es verdad que aunque haya gente que no te de la enhorabuena, haber sacado adelante grandes proyectos en mi pueblo ya es satisfacción suficiente. Saber que has trabajado por tu pueblo y has conseguido cambiar la vida de muchas personas. Nos debemos a los ciudadanos.

-¿Qué ha supuesto ese salto del ayuntamiento a la diputación?

El cambio es grande pero habiendo pasado tres legislaturas en política local, el impacto parece menor porque ya son muchos años gestionando en un pueblo y como concejal he pasado por todos los ámbitos. En un pueblo la política es diferente porque siempre estás disponible y parece que se agradece más. La diputación es distinta porque tienes que afrontar las cosas de otra manera, manejas otro tipo de presupuesto, al final es cierto eso que dicen de que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, y se pueden hacer muchas cosas. Y creo que desde el área de Deportes las estamos haciendo. Queremos que todo el mundo, independientemente, de donde sea pueda practicar deporte. Es lo que intentamos. Es cierto que en algunos casos, trabajamos con poblaciones pequeñas y que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero nosotros tenemos que intentar que las tenga. Tenemos que garantizar que todo tipo de persona pueda practicar deporte.

-Usted está vinculado directamente al deporte y forma a entrenadores, ¿es más difícil entrenar o ser concejal y diputado?

Ser entrenador es complicado porque dirigir un equipo es difícil, en eso se parece a la política. Ambos dependen de los resultados. Si hay buenos resultados en el fútbol, todo irá bien, y en la política es igual. En ambas si todos reman en la misma dirección, es más fácil que vaya mejor. En las dos te llevas buenos y malos recuerdos y te quitan horas de sueño, pero con el tiempo y la experiencia afrontas las cosas de diferente manera.

-Comentaba al inicio de la entrevista que el objetivo principal de su área es conseguir que todos los cacereños, independientemente de su edad, sexo y del municipio donde residan, puedan acceder y disfrutar del deporte, ¿cree que se consigue actualmente?

Intentamos llevar el deporte a cada rincón. Es verdad que también tenemos que combatir cuestiones como la despoblación, pero tenemos claro que es un elemento de desarrollo en municipios pequeños y para las futuras generaciones. Este mes, de hecho, hemos estrenado un programa que llega a poblaciones de pocos habitantes en el que durante un día se hace deporte. Queremos combatir el sedentarismo y el envejecimiento.

-En relación a esto último, se cuestiona que las nuevas generaciones sean menos activas que las anteriores, ¿cree que esta realidad se da en Cáceres?

La tecnología ha hecho mucho daño a la hora de movernos. Antes no teníamos tanta tecnología y lo que hacíamos era jugar en la calle con los amigos y ahora, quien no tiene una consola Play Station, tiene un móvil, y eso es algo que quita mucho tiempo al resto de cosas. En la diputación trabajamos sobre este asunto. En el Perú Wellness tenemos un programa para acercar a mil niños a la actividad deportiva y tenemos en marcha otro programa para acercar el deporte de invierno a 500 niños de diferentes mancomunidades. Son casi dos millones y medio de euros con los que trabajamos para que a través de ligas y competiciones se fomente el deporte en zonas rurales.

-A propósito de las cuentas, el área de Cultura y Deportes es compartido y destina 15 millones en los últimos presupuestos. De este total, al deporte profesional se destinan 321.000,00 euros para federaciones deportivas y 857.750,00 euros para clubes deportivos en competiciones nacionales, ¿se ajustan estos presupuestos a las necesidades de los equipos?

Me gustaría tener el doble de presupuesto, pero el que hay se destina al mundo rural, y cada año va subiendo. En dos años hemos aumentado la ayuda a clubes y asociaciones deportivas. Es verdad que no tenemos un presupuesto como otras áreas, pero estoy contento porque nos adaptamos y queremos seguir creciendo.

-¿Y cree que hay un tejido de deporte base fuerte en los pueblos de la provincia de Cáceres?

Siempre hay que trabajar desde la base. Intentamos coordinarnos con las federaciones para que así sea. Tenemos tres eventos de atletismo en los que participaron 3.500 atletas el año pasado. Queremos apostar por el turismo deportivo, en Cáceres el binomio entre turismo y deporte es importante. Tenemos que mostrar todos los recursos que tenemos y apostar por ello, porque a través del deporte se puede crecer. Tenemos grandes recursos que podemos mostrar a través del deporte.

-Al hilo de trabajar en el deporte como atractivo turístico, ¿qué puede ofrecer Cáceres?

No es lo mismo hacer un maratón en asfalto que en la naturaleza. La gente busca venir a provincias en las que pueda estar en contacto con la naturaleza, que tengan agua, tenemos todos esos recursos, tenemos todos los ingredientes para seguir creciendo.

-Usted entró en la diputación en 2021, un año después de la pandemia, ¿ha cambiado la forma de hacer deporte desde entonces?

El año después de la pandemia, bajó el nivel de participación en las competiciones. Ahora, en 2024, tenemos datos récord. El deporte ya ha recuperado total normalidad y Extremadura goza de muy buena salud deportiva, tenemos grandes deportistas individuales y llegarán muchos éxitos. Hay cosas que se quitaron y no se han vuelto a reactivar. Lo que nos ha dejado es que si vuelve a ocurrir algo así, ya sabremos cómo actuar.

-¿Hemos aprendido?

Yo creo que sí. Nos ha servido mucho.

-¿Qué percepción tiene de los equipos de la provincia en las divisiones más altas?

Pues me gustaría tener equipos en categorías superiores. Eso haría que los equipos de base trabajaran de otra manera, pero es lo que tenemos y hacemos lo máximo posible. Espero que todo el mundo se salve este año, sería triste que alguno bajara de categoría, a ver si tienen suerte y se mantienen todos, necesitamos crecer y tener más equipos en la élite.

-Hablando de la élite, el medallista olímpico cacereño Alberto Ginés se mostró crítico con la falta de infraestructuras para los deportistas de alto rendimiento, ¿qué carencias cree que hay? ¿En qué aspectos van a incidir?

Siempre hay que mejorar. Tener buenas infraestructuras anima a la gente a practicar deporte. Acabamos de terminar un campo de césped artificial en Cáceres de un millón de euros. La mayoría de los ayuntamientos prefieren dar prioridad otros asuntos en lugar de en infraestructuras deportivas, yo lo veo un error. Es algo muy costoso pero tenemos que seguir trabajando en ese ámbito.

-Al margen de las infraestructuras, si hay algo que queda acreditado más que de sobra es el talento deportivo en la provincia.

Por supuesto. Hay talento en muchos deportes y eso siempre sirve de ejemplo. Yo siempre digo que las jugadoras del Cacereño son un ejemplo porque no tienen campo de fútbol playa pero son favoritas y campeonas en fútbol playa. En la residencia de la Junta de Extremadura hay 60 deportistas que intentan llegar a lo más alto. Deportistas hay para que algún día lleguen a metas más altas.

-Al hilo de la mención a las jugadoras del Cacereño, en los últimos años se ha producido un impulso indiscutible del deporte femenino.

Hay que apostar por ellas porque son el equipo de mayor categoría que hay en Extremadura. Tiene una cantera muy grande y son un ejemplo para las próximas generaciones. Tener un equipo en la élite provoca que la cantera sea mejor. En Extremadura tenemos muchas dificultades para competir con selecciones en otras categorías. Trabajamos en formación y tiene que mejorar, estamos a años luz de otras comunidades

-¿Qué reto se marca a cumplir en esta legislatura?

Siempre digo que la política es pasajera y cuando estás en una posición así tienes que aprovecharla para trabajar. Estamos sacando programas nuevos, colaborando con asociaciones, con clubs y pueblos y creo que hay que aprovechar el tiempo. Tenemos que llevar el deporte al máximo de sitios de la provincia.

