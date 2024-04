Soraya Arnelas despide la Semana Santa desde Valencia de Alcántara

Soraya Arnelas tenía claro el destino de vacaciones en Semana Santa: Valencia de Alcántara. La artista extremeña ha pasado estos días con su familia y amigos en la localidad que la vio nacer.

Tras varios días de descanso, la cantante ha subido una publicación con sus dos hijas en Instagram en la que ponía fin a sus vacaciones: "Hasta la próxima cita", escribía en el pie de foto.

Manuela y Olivia, hijas de Soraya Arnelas posan en una fachada de Valencia de Alcántara. / EL PERIÓDICO

En esta semana Soraya ha hecho de todo, menos perder el tiempo. De hecho, la anterior publicación de su perfil de Instagram es de ella con más mujeres de su familia y con sus hijas, cocinando unos bollos de Pascua. Una tradición familiar que año tras año repite. ¿Será uno de los motivos por los que la cantante escoge Valencia de Alcántara como destino en Semana Santa?

La extremeña se muestra tal y como es, con la naturalidad que la caracteriza, sonriente, en ropa cómoda y con sus seres queridos en su localidad natal, donde tiene una vivienda.

Duros momentos

La Semana Santa ha puesto algo de color en los días grises que Soraya vive tras perder el bebé que esperaba con su marido, Miguel Ángel Herrera.

Esta noticia se hizo pública gracias al comunicado que ella misma comunicó en sus redes sociales. "Queridos amigos. No se nos da muy bien comunicar este tipo de noticias, sabéis que siempre tratamos de mantener una línea alegre en nuestras redes, pero como en la vida no siempre puede ser así. En este caso no nos hubiese gustado tener que compartir esta noticia, pero pensamos que debíamos hacerlo por el cariño y el respeto que nos dais día a día a toda nuestra familia. ¡Desgraciadamente, perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas! ¡Qué pena!", escribía.

En las imágenes que ha publicado durante esta Semana Santa, se le ve sonriente junto a sus hijas, Olivia y Manuela, después de una de las situaciones más complicadas de su vida.