El cacereño Paco Jarillo: 200 ovejas y 1.000 recetas de cocina

Hace ya 13 años que Paco Jarillo (Valdelacasa de Tajo, 1969) decidió cambiar la capital cacereña, donde se estableció al terminar la carrera de Historia en la UEx, por su pueblo natal, un municipio de poco más de 300 habitantes enclavado en el paraíso natural que es el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Jarillo no solo cambió de residencia, también de trabajo. Tras varios años como colaborador en diversos medios de comunicación, tres de ellos dirigiendo en Cáceres la televisión local Popular TV, aparcó la actualidad informativa para recuperar una de las actividades familiares, su ganadería ovina, que es su sustento económico.

La jornada de Jarillo, como la de tantos ganaderos, en su caso a cargo de un rebaño de unas 200 ovejas, arranca temprano. Que a los animales no les falte comida y agua y preocuparse de que los corderos recién nacidos estén bien, es una tarea diaria, en la que le ayudan ahora dos pequeños mastines entrenados en el pastoreo para disuadir a los zorros de posibles ataques al rebaño.

“Lo que publico es lo que como cada día en mi casa, no quiero buscar una foto bonita” Paco Jarillo

“Estoy trayendo carneros de la Diputación para mejorar las ovejas y casi todas son ya muy merinas”, explica Jarillo sobre la raza del ganado, que a las 12.30 del mediodía suele estar en casa para dedicarse a su gran pasión, el buen comer. A esa hora empieza su ritual mágico en la cocina, la elaboración de la comida que comparte con su padre, de 85 años, con quien convive y al que cuida.

“Siempre digo que no sé cocinar, yo lo que sé hacer es la receta, que suelo clavarla”, asegura este gourmet de libro que desde hace ocho años publica a diario en su cuenta de Instagram el menú que ha preparado.

Paco Jarillo con sus ovejas / El Periódico

“A mí me gusta mucho comer y cuando me vine al pueblo empecé a hacerme mis cositas, cada vez más platos y más complicados. Mi madre ya no estaba, y con las técnicas de Arguiñano e internet me he ido soltando”, cuenta Jarillo, con una comunidad de más de 8.000 seguidores.

Su perfil de Instagram es un colorido mosaico culinario con más de 3.700 fotografías de platos publicadas. “En estos años he hecho unas mil recetas, porque algunas son repetidas”, detalla este amante de los arroces y la cocina oriental. “Me he impuesto el castigo de hacer arroz solo los domingos porque lo comería todos los días. Lo hago de muchos tipos, pero me gusta mucho con secreto ibérico y alcachofas”, confiesa.

Para sus menús diarios se surte de productos frescos que adquiere en la cercana localidad toledana de Puente del Arzobispo, a 14 kilómetros de Valdelacasa de Tajo. Mercadona, en Navalmoral, “y algunas cosas especiales que compro en internet” llenan su rica y variada despensa.

Los platos que elabora Paco Jarillo, en su perfil de IG / El Periódico

“Lo que publico es lo que como cada día en mi casa, no quiero buscar una foto bonita”, recalca el ‘chef’. Sin embargo, la vistosidad de sus guisos, su presentación y la calidad de las fotografías entran más que por los ojos a sus ‘followers’ y a algunas marcas con las que colabora casi como un influencer rural.

“Yo solo recomiendo los productos que me gustan, los que no me han convencido no los recomiendo. Hay gente que me pregunta, tengo muchas interacciones”, resalta.

Juez de paz

Pero las ocupaciones de Jarillo no se limitan a la cocina y a sus ovejas, a las que hace un año abrió también un perfil en Instagram, @lasovejasdepacojarillo. Ejerce además como juez de paz de Valdelacasa de Tajo desde hace 12 años y es responsable del Registro Civil del municipio.

Lindes, paredes medianeras o “algún problemilla de pastos y ovejas” son los litigios en los que interviene este historiador que dejó la ciudad para reencontrarse con su pueblo y vivir en un entorno rural. Eso sí, sin renunciar a una gastronomía exquisita, la que él mismo prepara con esmero y detalle, y comparte con otros gourmets como él.