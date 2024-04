Miss Cáceres: «Mi objetivo es dejar a la provincia lo más arriba posible»

Quiere ganar el concurso Reinado Nacional de Belleza que se celebra este fin de semana en Salou. La cacereña Laura Sanandrés representará a la provincia y buscará la corona que le permita presentarse al certamen internacional. Lleva 9 meses preparándose con la ilusión por bandera, mientras compagina el modelaje con sus estudios en la Universidad de Salamanca.

Laura Sanandrés. / CEDIDA

¿Cómo será el certamen?

Es un concurso que se llama Reinado Nacional de Belleza en el que participamos las representantes de todas las provincias de España. Se celebrará del 8 al 13 de abril en Salou, siendo la final este último día. Allí realizaremos una serie de pruebas, entre las que habrá cultura o deporte, para ver qué candidata podrá representar a España a nivel internacional. Nos harán preguntas para saber cuál es el conocimiento de cada una. Cada prueba es muy diferente.

¿Cómo llegó a ser Miss Cáceres?

La organización llevaba escribiéndome un par de años para que participase, pero yo no podía porque aún era menor de edad. En mayo de 2023 cumplí los 18 años y en julio firmé el contrato para participar. Llevo 9 meses preparándome para llegar lo más lejos posible y dejar a Cáceres, que es mi tierra y donde he vivido toda mi vida, lo más arriba posible. Es una gran ilusión y orgullo porque me gusta mucho el mundo del modelaje y mi provincia.

¿Qué espera del concurso?

Estoy deseando vivirlo para saber cómo se ve el modelaje desde dentro. Voy con el objetivo de disfrutar la experiencia, conocer a mis compañeras, mejorar en este mundo y que venga lo que tenga que venir.

¿Cuál es su objetivo?

Obviamente me encantaría ganar e ir al concurso Supranational (internacional) y representar a España lo mejor que pueda.

¿Cómo ha sido todo este tiempo de preparación?

Son muchísimas cosas las que hay que llevar a cabo. Al final es un certamen y detrás de mi participación hay muchísimo trabajo. Puede parecer todo muy superficial, pero no lo es. Tienes que estar muy preparado mentalmente. Siempre digo que cuerpo sano es mente sana, y hay que trabajarla y cuidarla mucho porque puede jugar malas pasadas.

Le da mucha importancia a la salud mental...

Muchísima. Creo que es bastante importante priorizarla en todos los ámbitos de la vida, no solamente para un certamen de belleza.

Todo esto lo compagina con sus estudios...

Yo estoy estudiando Educación Infantil en Salamanca porque me gustan mucho los niños. Estoy en primero de carrera.

El modelaje y esta carrera son dos polos muy distintos, ¿cómo se ve en diez años?

Me veo siendo maestra. Mi futuro, por mi vocación, está ligado a la educación. Pero ya no considero ser modelo como un hobby, que fue como empezó a los 16 años, pero ahora se me están abriendo puertas mucho más grandes. Estoy muy contenta porque lo estoy compaginando con mi carrera, pero lo primero son los estudios.

Para el concurso, ha tenido que llevar a cabo un proyecto social...

Cuando me enteré, tuve muy claro que quería enfocarlo en los niños porque son muy importantes para la sociedad. Ellos son el futuro. Decidí hacerlo sobre los niños con autismo, con el centro Divertea. Mi vídeo de presentación, que ya está en YouTube, me ha gustado mucho y he llegado a llorar mientras lo veía. Pero el vídeo del proyecto social merece más la pena porque colaboré con una asociación muy importante. Me parece muy bonito por el sentimiento y el significado que tiene. En él, hablo con la directora del centro, Rosa Simón, sobre la diversidad y cantidad de niños presentes en el centro. Da también información sobre la asociación.