Robo en una tienda de teléfonos de Cáceres: "Había una niña pequeña cuando entraron, me dio mucha pena por ella"

El suceso ocurrió el pasado sábado. Una banda organizada compuesta por siete personas perpetuó el robo de 26 teléfonos móviles en la tienda Vodafone de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres. No era la única sustracción que habían realizado, ya habían efectuado la misma operación en Zafra, Mérida, Badajoz o Almendralejo por un valor total de 26.000 euros. De hecho, en el local cacereño ya estaban avisados y habían tomado la medida de permitir únicamente el acceso al local después de tocar al timbre, como estaba escrito en un cartel situado en la puerta: "Por medidas de seguridad, la puerta permanecerá bloqueada para entrar o salir. Deberá tocar al timbre y esperar ser atendido".

G. C.

Alberto Rodríguez, el encargado del local cuenta que una persona llamó a la puerta y, cuando le fue autorizado el acceso, bloqueó la puerta para impedir que se cerrase. De esta forma, entraron hasta cinco personas más, que saquearon la tienda en apenas 20 segundos al grito de "¡Quietos, no os mováis!". El séptimo se encontraba en la furgoneta, esperando para facilitar la huida. En el momento del robo, una familia con una niña pequeña se encontraba en el interior del establecimiento: "Se puede ver en el vídeo como el padre agarra a la niña para que no pase nada. Me dio mucha pena por ella". "Hay que reconocer que en ningún momento se acercaron a nadie. Solamente intimidaron y robaron. Si traían armas, no las sacaron", explica. Apenas 90 minutos después del suceso, la Guardia Civil interceptó el vehículo en el que huían con dirección Madrid, a la altura de Trujillo. Y este martes, Rodríguez se personó en el cuartel trujillano para recuperar los móviles.

"No piensas nada. Lo único que quieres es que no se acerquen a ti. Fue tan rápido que no te da tiempo ni a reaccionar. Ya en casa pensé que me la podía haber jugado, pero creo que no tenía nada que hacer contra seis personas. Si hubiera sido alguno menos, quizá. Pero la sensación que tengo es que ellos no habrían tenido reparo en utilizar la fuerza", indica Rodríguez.

Debido al robo, los sistemas de seguridad a los que estaban conectados los teléfonos se rompieron. Actualmente, en el establecimiento cacereño están a la espera de la decisión de Vodafone sobre la posibilidad de cambiar los teléfonos reales por maquetas.

