Álvaro Kromer toma el mando del Cefot de Cáceres con el objetivo de mejorar la infraestructura del centro

Álvaro Kromer Espejo toma el mando como nuevo jefe del Centro de Formación de Tropa Número 1 de Cáceres, relevando al coronel Juan Manuel Martel -que ha ocupado el puesto desde abril de 2020-, con el objetivo principal de sacar el máximo rendimiento a los alumnos y obtener inversiones en infraestructura. "No somos conscientes del tesoro que tenemos en el Ejército de Tierra. Sois la mejor juventud de España", ha señalado.

Tras un emotivo acto en el que Martel se ha despedido de la bandera de España con un beso en el escudo, Kromer ha iniciado su andadura al frente del centro en un acto que ha estado presidido por el Director interino de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, el general de brigada Andrés Chapa Huidobro. Durante la celebración, se ha rendido un homenaje a los soldados españoles fallecidos en acto de servicio.

Mientras tenía lugar la toma de mando, dos alumnos y un sargento han necesitado asistencia médica debido a la elevada temperatura y no han podido desfilar junto a sus compañeros al final de la jornada.

Al acto han asistido autoridades como el comandante general de Ceuta, Marcos Llago Navarro; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes; el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales; el subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el subdelegado de Defensa, Vicente Lunar Bravo; el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín González Casso; y el obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero.

Alocución de Kromer

"Este centro cada vez adquiere más protagonismo en la enseñanza de tropas profesionales, haciendo un gran esfuerzo por ofrecer una formación académica integral gracias a la gran dedicación y preparación de los profesores y de la gran ilusión de los alumnos del centro", ha indicado Kromer, que ha asegurado ser "consciente del reto que va a iniciar". "También hay que hacer inversiones en el centro, sobre todo en infraestructura", ha reclamado Kromer.

"Sé que en un acto como este el protagonista es el jefe entrante, pero no quiero dejar de agradecer públicamente la gran labor de mi antecesor. He podido siempre observar tu gran amor por el ejército y la virtud de tu proceder. Hoy, admiro el alto nivel alcanzado y todo lo que has realizado en Cáceres", ha dicho.

Kromer ha declarado también su "gran amor a Extremadura y su gente, en especial a esta milenaria ciudad de Cáceres por acogernos a mi esposa y a mí". "Mis hijos pasaron sus primeros años de vida en esta región, por lo que comprenderán el cariño que le tengo a esta tierra tan señorial, pero no lo suficientemente reconocida", ha apostillado.

"Cuando acudí a vuestra jura de bandera, me fui brutalmente impactado. No somos conscientes del tesoro que tenemos en el Ejército de Tierra y ese día vosotros me lo recordasteis con vuestra ilusión y disciplina. Sois la mejor juventud de España, hombres y mujeres que aceptan el reto de la milicia y a los que se les va a exigir todo a cambio, la mayoría de las veces, de la única satisfacción de haber cumplido. Aceptais el riesgo, la distancia familiar, una remuneración económica que no os librará de apreturas a lo largo de la vida y entregaréis vuestra vida por España para que nuestros compatriotas puedan vivir la suya en paz y libertad", ha señalado dirigiéndose a los alumnos.

Currículum

El nuevo responsable del Cefot cacereño ingresó en el año 1991 en la Academia General Militar con la LI promoción de la Escala Superior de Oficiales. En julio de 1996 recibe el despacho de Teniente de Infantería, siendo sus destinos en dicho empleo el Grupo de Fuerzas Regulares de Ceuta número 54, y la Compañía de Infantería Ligera Monteros de Espinosa de la Guardia Real (Madrid). En ambos destinos ejerce el mando de secciones de fusiles.

En julio de 2000 asciende a capitán y en enero de 2001 es destinado al Batallón de Infantería Mecanizado Alcántara III/16 en Badajoz, donde ejerce el mando de la 3ª Compañía de fusiles. En 2007 asciende a comandante y en octubre de ese mismo año es destinado a la Academia General Básica de Suboficiales, como jefe del departamento de idiomas y posteriormente como jefe del Batallón de Alumnos de Primer Curso y jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento.

En septiembre de 2009 es destinado al Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla, donde ejerce su labor de analista de estado mayor en las áreas de operaciones y de logística. Y en 2016 asciende al teniente coronel, y es destinado al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, como jefe de la Bandera Cristo de Lepanto IV de La Legión.

En agosto de 2019 recibe como destino el Cuartel General de la OTAN del Primer Cuerpo Germano-Holandés, en la ciudad alemana de Münster, como jefe de operaciones y director del centro de operaciones del Mando Conjunto de Apoyo Logístico (JLSG).

En 2022 regresa a España, y es destinado de nuevo al Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla, como jefe de la Sección de Coordinación de la Secretaría Técnica. En noviembre de 2023 asciende a coronel y permanece en comisión de servicio en el Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla, como jefe de la Secretaría Técnica.

Kromer ha participado en varias misiones internacionales en Mostar, Irak y La Antártida y cuenta en su haber con varios cursos de especialización en paracaidismo, operaciones especiales de montaña o navegación náutica, entre otros.

Asimismo tiene varios reconocimientos como la Cruz de San Hermenegildo, cuatro Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, 1 Cruz al Mérito Naval, 3 Menciones Honoríficas, Medalla OTAN antigua Yugoslavia, Medalla Polaca Operación Libertad Iraquí, y la Medalla OTAN Kosovo.

