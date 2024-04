La ronda sur empezará este verano si los licitadores no presentan recursos

La mesa de Contratación de la Consejería de Infraestructuras propuso este jueves la adjudicación de la construcción del segundo tramo de la ronda sur a la Ute formada por las empresas Construcciones y Obras Públicas del Guadiana, con sede en Don Benito, y Vías y Construcciones, sociedad gallega. Con este acuerdo se completa la adjudicación de todo el trazado de la nueva vía urbana, de sus tres kilómetros. La mesa ya había decidido el pasado marzo que el primer lote lo acometiese la Ute formada por Viales y Obras Públicas, sociedad de Cuenca, y Construcciones Sevilla Nevado, empresa de Cáceres. Tras la decisión de este jueves, las obras de la ronda sur se podrían iniciar en verano, salvo que algunos de los licitadores que no han sido elegidos para ejecutar los trabajos presentase recurso administrativo. Si esto ocurre, la adjudicación se suspende hasta la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura.

La ronda sur se divide en dos tramos, el primero conecta la carretera de Badajoz con la rotonda del ferial, el segundo unirá dicha rotonda con la carretera de Miajadas y aquí enlazará con la ronda este. El primer tramo se adjudicó con una baja de 1,7 millones. La oferta económica de la empresa seleccionada para la ejecución material, gastos generales y beneficio industrial es de 7.020.000 euros, el precio de licitación en este concurso era de 8.706.809. El segundo tramo se acometerá con una baja de 1,3 millones de euros. La oferta seleccionada se compromete a ejecutarlo por 6.383.128, mientras que el precio de licitación es de 7.712.818. Entre los dos tramos la baja llega a 3 millones.

Trazado de la ronda sur. / EL PERIÓDICO

A partir de ahora habrá que esperar para cumplir el plazo que tienen el resto de licitadores para la presentación de un recurso administrativo contra los acuerdos de adjudicación de los dos tramos. El inicio de la obra dependerá de si se presenta o no alguna reclamación administrativa. Si no la hay, los trabajos se podrían iniciar este verano. Si se presenta, todo dependerá de cuándo salga la resolución de la comisión jurídica y el sentido de la misma. La ronda sur es la última que queda por acometerse de las tres que se planificaron hace más de dos décadas:la norte cumple ahora veinte años, la este se abrió al tráfico en el año 2021 y la sur, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, podría estar operativa en el año 2026 si no se presentan más contratiempos.

Inversión

Tras las dos propuestas de adjudicación, la inversión en los dos tramos ascenderá a 16,2 millones, impuestos incluidos. En los presupuestos de la Junta para 2024 hay una planificación económica suficiente para la totalidad de la obra. En las cuentas hay partidas por 19,8 millones repartidos en tres anualidades, la mayoría se concentra en 2025 y 2026, que es el periodo en el que se acometerá la mayor parte de los trabajos.

Tanto en la mesa que se celebró el pasado mes de marzo como en la de este jueves se han excluido del procedimiento de licitación todas las ofertas que estaban incursas en baja temeraria. En el primer tramo ya se excluyó la oferta presentada por la Ute de Ferrovial Construcción y Fervian Vías y Áridos. En la mesa de este jueves, las propuestas que se han desestimado son las de las Ute Balpia y Atex Energías Renovables, Copisa y Santano, Ferrovial y Fervian y Araplasa y Sendín Pavimentos y Abastecimientos, en todos los casos porque la mesa, tras informe técnico, consideró que no se ofrecen suficientes elementos de juicio para determinar que la proposición se pueda cumplir. También se desestimó la propuesta de Rogasa al no presentar la justificación de su baja.

