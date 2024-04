De Arroyo de la Luz... a Zara Home

La localidad de Arroyo de la Luz ha sido siempre un pueblo de alfareros que fabricaban cántaros, jarrones y diversos enseres domésticos conocidos en los mercados españoles desde el siglo XVI. Cuando se ejecutó la reforma de la iglesia de la Asunción, se descubrieron pequeños pucheros metidos en las bóvedas para conseguir ampliar volúmenes sin un peso excesivo, con lo cual ya en el siglo XV había alfareros que aprovechaban la excepcional materia prima que ofrece este municipio cacereño: un barro natural con unas cualidades plásticas muy óptimas. El oficio, introducido por los árabes en la localidad, llegó a contar con hasta 60 fábricas en 1846. Hoy son pocas, testimoniales, pero sus piezas siempre artesanas, siempre artísticas, han atraído la mirada de un gigante del menaje y la decoración: Zara Home.

El imperio de Amancio Ortega ha puesto sus ojos en Alfarería Pajares, una firma familiar con 150 años de trayectoria que ha conseguido un equilibrio ideal entre la producción de elementos costumbristas y las exigencias del mercado actual, esa nueva alfarería renovadora pero a su vez capaz de conservar piezas, vidriadas y sin vidriar, que respetan con fidelidad la tradición. «Al principio les dije que no, que era imposible cumplir con sus pedidos de mil piezas por cada uno de los cuatro modelos que eligieron. Me entró el vértigo. Pero luego vinieron desde La Coruña hasta el alfar y lo entendieron al ver cómo trabajo, todo a mano, todo al detalle, y me dijeron que no aceptaban una negativa, que fuera realizando distintos envíos a media que pudiera».

Una de las incontables piezas de Alfarería Pajares. / CARLOS GIL

Los productos de Juan José Pajares Bermejo, la quinta generación familiardedicada a sacar arte del barro, ya están en Zara Home, o lo que es lo mismo, en una web abierta al mundo entero, de una firma con más de 500 tiendas en 45 países.

Y es que este maestro alfarero sigue aplicando un proceso puramente artesanal, desde la extracción del barro en una finca arroyana de titularidad familiar, con pico y pala para evitar impurezas (hoy día también adquiere materia prima a una firma jienense especializada), hasta la preparación manual del barro, el torneado a pie y la hornada con fuego de leña. Hay pocas diferencias, salvo que, en la actualidad, estos objetos ya no se adquieren por su función doméstica (el cántaro, la tinaja, la olla...), sino más bien por sus propiedades decorativas. Y ahí Juan José Pajares derrocha toda su creatividad.

En el taller de Arroyo. / CARLOS GIL

De hecho, Alfarería Pajares posee un dibujo propio e identificativo de la marca familiar, que denomina cariñosamente ‘la mosca’, con mucha acogida: está formado por una especie de pequeña red que lleva dentro unos trazos que pueden identificarse como pétalos. «La decoración se realiza con esmaltes cerámicos. Estas piezas llevan dos cocciones en el horno, la primera en barro y la segunda ya con el esmaltado. Todo se pinta minuciosamente a mano», detalla Juan José Pajares.

Todo el proceso es manual. / CARLOS GIL

Un trabajo continuo, sin apenas descanso, con 10-12 horas de dedicación diaria y fines de semana pendiente del teléfono. Jarrones, platos, vasos, tazas, lámparas, fruteros... «Las posibilidades, cuando está por medio la artesanía, siempre son infinitas», concluye el maestro.