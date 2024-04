Un Way no tan guay

Las nuevas dotaciones comerciales de Cáceres se hacen a medias sobre lo inicialmente previsto. En la del Nuevo Cáceres solo se ha abierto el supermercado de Aldi, hace ya más de medio año, y en la parcela del antiguo matadero solo está la nave de Decathlon, que se inauguró este viernes. La tienda de material deportivo tiene una superficie comercial de 2.500 metros cuadrados, además de un pequeño almacén en uno de sus laterales. Ocupa menos de la mitad del total de la edificabilidad que se planificaba para la primera fase del centro comercial que promueve Kronos con la denominación de Way. Para esta primera fase se habló de desarrollar 6.500 metros cuadrados edificables, incluido todo el comercial (5.554) que ahora permite el plan de urbanismo en la parcela colindante con Carrefour.

No es que solo esté la nave de Decathlon, sino que no hay nada más en edificación en la parcela. Se ha hecho parte de la urbanización, un parking en superficie, con más de 250 plazas, y la nave de la empresa de material deportivo. Desde la promotora del centro comercial se aseguró este viernes, a preguntas de este diario, que el proyecto del parque comercial Way Cáceres «sigue su curso en su etapa de comercialización y gestión» siendo la principal «prioridad y compromiso» de la empresa «seguir trabajando para ofrecer espacios y servicios de calidad».

No se detalla por parte de la empresa promotora cuándo se seguirá con la obra de la primera fase ni qué nuevos operadores están interesados. Habría tiempo para cumplir el último plazo dado (en una visita de directivos de la empresa a las obras de urbanización, en marzo de 2023, se precisó que la primera fase estaría a finales de 2024), pero hace semanas que solo se ha trabajado en la nave de Decathlon, no hay nada más ni hecho ni iniciado y pocas fechas que se han dado en este proyecto se han cumplido. Ni 2022, ni 2023.

Alegaciones

La 6.500 metros cuadrados es solo la cuarta parte de la edificabilidad que se permite en la parcela, que es de 26.248 metros cuadrados. La promotora presentó el pasado año una propuesta de modificación del plan de urbanismo para flexibilizar el reparto de los usos terciarios que se permiten en este suelo (con el plan en vigor tiene más peso el ocio que el comercio, incluso se reserva edificabilidad para un hotel). Con la modificación propuesta se tendría la posibilidad de más dotaciones comerciales.

La Asociación por la Transparencia Medioambiental y Urbanística presentó alegaciones a la modificación, cuya resolución todavía no ha pasado por la comisión de Urbanismo del ayuntamiento. Esta asociación ha presentado alegaciones a los dos proyectos comerciales iniciados en Cáceres, tanto al del Nuevo Cáceres como al de Kronos en la parcela del matadero.

