Educación emocional: descubre cómo puede ayudarte a tener paz

Desarrollar habilidades para gestionar nuestras emociones y entender las de los demás es un factor clave para el crecimiento personal y para alcanzar nuestro equilibrio interior. Si te sientes desubicado, estresado, triste o notas que las cosas no acaban de ir bien, tal vez necesites la ayuda de un profesional. María Bravo, pedagoga especializada en el cuidado de la salud mental a través de la educación emocional, mejora las vidas de muchos extremeños desde hace más de un año. Mediante consultas personales y en línea, restaura la armonía de las personas, dotándolas de herramientas valiosas para abordar sus desafíos diarios. María Bravo es capaz de bucear en nuestro interior hasta lograr niveles de autoconocimiento sorprendentes. Es hora de volver a ti, encontrar la serenidad que tanto has anhelado, y descansar. La educación emocional puede ayudarte a ser feliz. Comienza a mejorar ya pinchando en este link o rellena este formulario on line.

EL PERIÓDICO

“Lo que hago, en definitiva, es ayudar a la gente a quererse, a entenderse, a ver el mundo como es y no con los sesgos que hemos ido adquiriendo desde la infancia. A conocer la belleza de éste y a capear las malas rachas, a disfrutar de las buenas y a entender que ambas son pasajeras, que el conocimiento es poder y que el conocernos nos abrirá la mente y nos dará paz”, explica la terapeuta.

Puedes encontrar a María Bravo en el número 20 de la concurrida avenida de España en Cáceres, o también puedes recibir ayuda en línea. Ponte en contacto a través de su sitio web y compártele tu situación. La educación emocional no tiene límites de edad ni se limita al ámbito escolar. Cualquier persona, sin importar la edad, puede beneficiarse de ella.

María Bravo, pedagoga. / Carlos Gil

Adultos, jóvenes y niños

“Tengo metodologías adaptadas para los niños y herramientas para los adultos como la meditación o el cuidado del niño interior, entre otras, con resultados palpables. Trabajo la salud mental a través de la educación. Ansiedad, estrés, problemas con la pareja o con los hijos, divorcios, malestar emocional, dificultad para dormir, síndrome del nido vacío, estancamiento vital, inseguridad o falta de amor propio, falta de atención, adicciones, apatía… Son algunas de las circunstancias que trato habitualmente”, explica la terapeuta cacereña.

“Se trata de escuchar a las personas, acompañarlas mientras encuentran su equilibrio, orientarlas y guiarlas en su camino. En definitiva, hacerles entender que cada paso es importante y ningún paso es pequeño. Lo importante es que se escuchen y se quieran. La paz mental existe y se puede conseguir”, añade.

María Bravo sabe bien de lo que habla. No tuvo una niñez ni adolescencia idílicas y tenía la sensación de no encajar en ningún sitio. “Me costaba ver lo bonito de la vida, y estaba constantemente enfadada. Afortunadamente, en mi camino vital encontré a personas que me ayudaron. Y yo quiero hacer lo mismo: ser luz en la oscuridad de mis clientes”, indica.

En Cáceres, la educación emocional es una práctica innovadora. María Bravo es la única pedagoga que se dedica exclusivamente a esta técnica, que permite a las personas encontrar sus propias soluciones para manejar sus problemas. Es un enfoque práctico y altamente efectivo.

Educar a niños felices

La educación emocional proporciona herramientas tanto a niños como a padres y es válida para ayudar a ambos. En los niños se trata de no darle tanta importancia a que un hijo tenga buenos resultados académicos, sino que crezca como ser humano, sea apreciado por los demás, sepa escuchar o gestionar sus emociones.

Muchos adolescentes acuden a su consulta con un cuadro de apatía y sentimiento de no estar integrados en ningún sitio. “Una vez que acaban su tratamiento salen con ropa de color, con amigos, e incluso han encontrado pareja. Y con los adultos sucede igual. Saben que les sucede algo, pero no son capaces de verbalizarlo”.

María recomienda acudir a un profesional siempre que se detecte algún tipo de malestar emocional. “No pasa nada por acudir a un experto. Uno de mis consejos es no tener miedo a las emociones, al dolor o la tristeza, hay que saber escucharlas”, concluye.

Meditación y niño interior

“En cuanto al niño interior se trata de sanarlo. Se hiere a lo largo de la infancia, nos hieren en la infancia y esto nos trae problemas cuando somos adultos. Se trata de sanar, en suma, las heridas del pasado, de la infancia, y ser capaz de ser nosotros mismos, puros. El niño te da conciencia de la razón de ser como eres actualmente, y no siempre nos gusta la versión en que nos hemos convertido, con el niño interior podemos ser como queramos, se trata de reeducarnos”, señala.

En el caso de la meditación, consiste en aprender a estar presentes, a ser conscientes de nosotros y de lo que nos rodea, lo que nos ayuda a conocernos y descansar de esos pensamientos constantes que rondan en nuestra mente. Nos brinda la oportunidad de vivir tranquilos, ¿y acaso no es eso la felicidad?

Contactos

Escríbeme un wasap pulsando en este enlace

Mira mi Instagram

Estamos aquí