Derrumbe en Nuevo Cáceres: la serie de Netflix les salvó

La zona afectada por el derrumbe del inmueble es un lugar frecuentado por niños para jugar, por jóvenes para reunirse o por adultos que quieren pasear a su perro. Las mascotas son las otras grandes perjudicadas del suceso que ocurrió en el bloque de la calle Évora de Nuevo Cáceres. Justo después del suceso, Javier de la Montaña ya manifestó ante este diario que su perro estaba solo en la vivienda familiar cuando se produjo: «Llegamos y estaba muy asustado, ladrando mientras se arrinconaba porque no sabía lo que estaba pasando», señaló.

Maite Pérez reside frente al edificio con su animal de compañía. Aremis es un ‘shih tzu’ de seis años que suele mostrarse «muy tranquilo» ante todo lo que le rodea. Tienen una rutina marcada: salen tres veces al día, siempre a la misma hora. «Por la tarde, solemos pasear sobre las 20.00 horas por la zona -de la que aún no se han retirado los escombros y sigue acordonada-. El lunes, me puse una película en Netflix y me gustó tanto que, hasta que no se terminase, no íbamos a salir. Por esto, retrasamos una hora nuestro paseo, justo cuando se desprendió la fachada. Ahora lo pienso y pudo ocurrir una desgracia muy importante si le hubiera caído a alguien encima», explica. «Ni siquiera escuchamos la caída, y eso que la gente dice que sonó mucho, como si fuese una bomba incluso. Las paredes están muy bien insonorizadas y tenía todas las puertas y ventanas cerradas. Aremis no sufrió ningún problema gracias a esto», sentencia Pérez.

Según los vecinos que no han sido desalojados de sus viviendas, apenas residen cuatro o cinco mascotas junto a sus dueños en el edificio. Antonio Navarro reside en el primero y sí que cuida a Nala, la perra de su hija, pero solo durante el día: «Vino a recogerle justo antes de que se produjese el derrumbe».

