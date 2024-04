La odisea de una paciente para operarse en Cáceres: "Llevo esperando tres años"

Ella misma lo define como «una odisea». Aura Marina Román reside en Cáceres y relata su particular periplo para ser operada de un problema que le fue diagnosticado "hace tres años". En este tiempo que aguarda para ser intervenida, ha ido acumulando una amplia retahíla de medicación que ha agravado su situación en otros aspectos, debido a que también padece diabetes y rectocolitis ulcerosa.

En 2020 recibió su primer diagnóstico de prolapso de vejiga. "Me han puesto dos veces en lista de espera para cirugía y a día de hoy no he entrado en quirófano", lamenta. En esa línea, sostiene que en su momento la cirugía habría sido ambulatoria. Habitualmente, un prolapso se opera si causa dolor o si afecta al transcurso de la vida diaria del paciente. Aura expone que en su caso, esta afección le provoca «infecciones de orina recurrentes» que le obligan a tomar antibióticos regulamente. Este consumo de antibióticos agrava su diagnóstico de rectocolitis, una inflamación del recto y del intestino grueso.

En este lapso de tiempo, relata que ha visitado a cinco ginecólogos, dos urólogos y otros profesionales y todos han acordado que la mejor opción es optar por la cirugía, pero la cita no llega.

Preguntado al respecto por este diario, el Servicio Extremeño de Salud (SES) pone de manifiesto que «compartimos la preocupación expresada» por la paciente y asegura que « trabaja para garantizar el bienestar de todos ellos». En esa línea, la Junta de Extremadura pone de relieve que afronta en este momento «desafíos significativos» y está «implementando medidas y estrategias para abordar estas cuestiones de manera efectiva». En cualquier caso, expone que la previsión que maneja es operar a lo largo de este año 2024 a los pacientes que llevan en lista de espera desde 2019.

En los últimos meses, varios pacientes cacereños han denunciado que llevaban aguardando una operación desde hace más de dos años en diferentes áreas como Traumatología, el departamento con las listas de espera más acusadas en Cáceres.

Suscríbete para seguir leyendo