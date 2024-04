Rastrearán otros edificios para evitar derrumbes como en Nuevo Cáceres: «Lo iniciaríamos cuanto antes»

El Ayuntamiento de Cáceres ultima un plan para revisar otras fachadas de la ciudad que puedan sufrir la misma anomalía con el objetivo de evitar situaciones como la vivida en el inmueble de Nuevo Cáceres. En las próximas semanas, informarán con más detalle sobre este proyecto, que lo desarrollará el área de urbanismo a través del estudio de denuncias vecinales sobre casos similares. Los técnicos visitarán estos inmuebles, pero en ningún caso lo harán piso por piso.

Según indicó el arquitecto encargado del proyecto de reparación, José Luis Pedrera, el lateral que se derrumbó es una «fachada medianera». «Está compuesta de dos capas: una exterior, que es la que se ha derruido, y una interior. En el medio están los aislamientos, que tienen una cámara», explica. La capa externa debe estar apoyadas en todas las plantas sobre unas vigas con una superficie mayor al medio ladrillo -unos 7 centímetros-.

El experto ya alertaba de que hay más edificios en Cáceres que presentan esta anomalia (aunque prefiere no especificar cuáles). «Es frecuente en nuestra ciudad que esto no sea así. En este edifico ocurría de esta forma, por lo que está en una situación de desequilibrio. Si nos fijamos, a la altura del techo de la planta baja hay un perfil metálico. No hay otro como este hasta el piso cuarto. Esto quiere decir que la pared de las primeras cuatro plantas han estado apoyadas en la de abajo, en lugar de una en cada piso. Ha aguantado todo el tiempo que ha podido, pero finalmente se ha caído», dijo.

Pedrera asegura que, en la mediodía del miércoles, persentó a través de la sede electrónica la propuesta de reparación y que continúan a la espera de conocer su conformidad sobre la idea: «Si están de acuerdo, iniciaríamos cuanto antes. En principio, sería a finales de esta semana. El viernes comenzaríamos proyectando la parte que ha quedado al descubierto con espuma de poliuretano, que sirve de aislante, para evitar el problema térmico que tienen actualmente». «En este tipo de intervenciones, me preocupa mucho la situación de los vecinos y quiero trabajar evitando los desalojos en la medida de lo posible. Con el poliuretano ya estarían en condiciones de vivir allí», razonó.

Tras esta primera fase, el proyecto contempla la colocación de perfiles metálicos en todas las plantas y la reconstrucción de los muros de ladrillo que ya había, pero planta a planta: «Si se hubiese hecho de esta forma desde el principio, no tendría por qué haber ocurrido esto. Aunque si estaba mal apoyado en la parte inferior quizá sí, pero podríamos habernos dado cuenta hace tiempo porque se habría ido marcando poco a poco». Tras finalizar esta parte, la fachada se reluciría con un mortero monocapa, un tipo de revestimiento exterior que es una alternativa al sistema tradicional de enfoscado y pintado. Está compuesto por un conglomerante hidráulico, áridos de granulometría y aditivos específicos.

