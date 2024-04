Las obras de asfaltado del polígono Las Capellanías de Cáceres se iniciarán la semana que viene

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y el concejal de Obras, Víctor Bazo, han visitado esta mañana el polígono industrial de Las Capellanías antes del inicio de las obras de mejora del asfaltado en la zona que arrancará la próxima semana "si no hay incidentes en la zona en la que se trabaja actualmente y si la climatología lo permite", según ha informado el ayuntamiento.

Ambos han mantenido una reunión con representantes de la asociación APILCA en la que les han trasladado a los empresarios los proyectos que el Ayuntamiento de Cáceres tiene previstos ejecutar en los próximos meses. El más inminente, el inicio de una campaña de asfaltado en los principales viales del polígono donde los técnicos han apreciado la existencia de mayores socavones y pavimento más deteriorado. La Brigada de Obras estima que las máquinas comiencen a trabajar allí la próxima semana si no hay incidentes en la zona en la que se trabaja actualmente y si la climatología lo permite. En este sentido, Mateos ha destacado que las labores de asfaltado “sin duda alguna no solo van a mejorar la imagen, si no la comodidad de los usuarios del polígono”.

Sector empresarial

El alcalde ha puesto de manifiesto que desde el inicio de la legislatura los contactos con el sector empresarial de la ciudad “son constantes” y de manera muy particular con quienes están instalados en Las Capellanías porque “para nosotros es prioritario el sector industrial y el sector empresarial de la ciudad de Cáceres, como así se lo hemos trasladado a la Junta de Extremadura, con quienes estamos trabajando para conseguir avances importantes en este terreno”.

En este sentido, Mateos ha subrayado que el encuentro mantenido la semana pasada en Mérida con el Consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital Guillermo Santamaría y el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, “no fue una mera reunión protocolaria, sino que fue una reunión más de las muchas que estamos manteniendo para conseguir que Cáceres despegue y sea una ciudad atractiva desde el punto de vista inversor”.

Asimismo, ha señalado que confía en que “en los próximos meses se empiecen a ver más avances y más mejoras relacionadas con el sector empresarial de Cáceres y de manera muy particular con el Polígono de Las Capellanías, un polígono que ha estado abandonado y olvidado durante mucho tiempo y que para nosotros a día de hoy es una prioridad”, ha concluido.