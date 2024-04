El PSOE vuelve a cargar contra Jorge Suárez y pone el concejal del PP en su diana

El Grupo Municipal Socialista ha calificado como “verdadero despropósito” que se celebre la Feria del Libro con tan solo siete autoras frente a 25 autores y que el equipo de Gobierno se justifique echando balones fuera y culpando a las editoriales de solo promocionar a autores.

La concejala socialista Beatriz Cercas, ha señalado que “prescindir de las escritoras en la Feria del Libro es ignorar al 50 % de la cultura. Siempre que se quedan atrás las mujeres, se habla de meritocracia, de que el talento no tiene género, pero si se diesen la vuelta a las cifras, y fuesen 25 mujeres frente a 7 hombres se echarían las culpas a las feministas, levantaría ampollas”.

Es la segunda vez en poco más de 24 horas que el PSOE carga contra el concejal de Turismo y Comercio, Jorge Suárez, y lo pone en su diana. Fue ayer cuando la concejala socialista Belén Fernández Casero denunció que la organización de los mercados de Navidad, Semana Santa y Primavera "es está dando a dedo a una asociación". Criticó la ausencia de concurso público para la contratación de estas ferias. "Queremos saber por qué se está dando este mercadillo a esta organización y no a otra. También, por qué motivo se está sacando a la calle sin ningún tipo de procedimiento". El edil respondió que el ayuntamiento no organiza ningún mercado, sino que "responde a una serie de peticiones que hace una asociación de comerciantes ambulantes de Cáceres para organizar un evento como cualquier otra empresa u organización, como se hacía antes".

Ahora, los socialistas atacan de nuevo a Suárez y Cercas dice textualmente esto: "No podemos olvidar que las Ferias del Libro son plataformas de promoción y de difusión del trabajo que realizan los escritores y escritoras, dando visibilidad y abriendo el camino a muchas mujeres, adolescentes y niñas, como la pequeña Sara Jiménez, que el año pasado en la feria presentó su libro ‘Leyenda de la Princesa Mansaborá’, si no hay referentes no habrá más Saras”.

Cercas ha recordado que “la representación paritaria no es un capricho, es un mandato legal que debemos cumplir y favorecer su cumplimiento. No sirven excusas, las mujeres son la mitad de la población y la mitad del talento y deben estar representadas en todos los ámbitos, también en la cultura”.

Las consecuencias de que no exista paridad “y no exista representación femenina en esferas como la cultura y el arte se traducen en que de los 115 premios Nobel de literatura solo 17 han sido para mujeres, solo 6 mujeres han sido galardonadas con el Premio Cervantes desde que se creó en 1976”.

"El equipo de Gobierno culpa a las editoriales porque son las que les marcan los autores y autoras que pueden venir, pero la realidad es que hay una falta de voluntad para que haya más escritoras. Aunque al PP se le llena la boca al hablar de igualdad, con actuaciones como esta ponen de manifiesto que no creen en ella”, ha resaltado Cercas.

