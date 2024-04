La obra del parking del Príncipe está pendiente del recurso de uno de los licitadores

Una de las empresas que se presentaron al concurso convocado por el ayuntamiento para la dirección facultativa de las obras del parking del Príncipe ha presentado un recurso contra el acuerdo de adjudicación, según confirmó este viernes el portavoz del gobierno local, Ángel Orgaz. Hasta que no se resuelva esta reclamación no se podrán iniciar los trabajos para la ampliación del estacionamiento. No se trataría de un recurso administrativo que tenga que resolver la Comisión Jurídica de Extremadura y que suspenda la adjudicación del contrato, sino que es una reclamación contra la resolución de la adjudicación que tendrá que resolver el propio ayuntamiento, según expuso Orgaz.

El concurso se adjudicó a la oferta presentada por Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería por un importe de 22.275 euros. La alegación o recurso lo ha presentado Nyos, que fue uno de los estudios que concurrió a la licitación. Su proposición estuvo entre las que menos puntos recibieron en la valoración que de las ofertas realizaron los técnicos de la entidad municipal. El motivo, y esta es la razón fundamental de su reclamación, es que obtuvo cero puntos en la valoración del apartado sobre su experiencia, mientras que en el resto logró el máximo. Sin este hecho, habría ganado la licitación.

Fuentes de Nyos explicaron este viernes que la reclamación se presentó el mismo día que el ayuntamiento informó del acuerdo de adjudicación. Se recurrió porque por los cálculos de la empresa, al ser su oferta económica la mejor valorada, tenía que haber ganado el concurso. Pero después el ayuntamiento hizo público el contenido de las valoraciones de cada licitador, en ese momento comprobaron que se había puntuado con un cero la experiencia de la empresa porque no se había aportado el documento de la vida laboral. Las fuentes citadas indicaron que la empresa tiene la experiencia suficiente para haber obtenido el máximo de puntos en este apartado, que se trata de un trámite que es subsanable y que, por tanto, no les pueden dejar sin la adjudicación del contrato.

De este procedimiento fue eliminado uno de los licitadores, la empresa Consultorex, al considerar al ayuntamiento que no estaba suficientemente justificada la baja económica que presentaba.

Suscríbete para seguir leyendo