Joaquín Floriano: «Todo el mundo encuentra en la Virgen lo que necesita»

Pregunta: -Este año se está celebrando el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Montaña, ¿supondrá esto alguna novedad en la bajada de abril y en el novenario ordinario de la patrona?

Respuesta: Son celebraciones y motivaciones distintas. No obstante, la celebración del centenario nos invita a volcarnos, más aún si cabe, en el novenario. La patrona estará más engalanada, la imagen lucirá en todo su esplendor por los trabajos de limpieza y conservación realizados, contaremos con la presencia del nuncio del Papa, la predicación por parte del obispo hará referencia al Año Jubilar que celebramos y, sin duda, nos preparará para este último tramo del centenario.

P: ¿Cuántos hermanos tiene la cofradía?, ¿aumenta el número de jóvenes?

R: A fecha de 31 de diciembre, la cofradía contaba con más de 2.100 hermanos, repartidos entre carga y escolta. Si bien en estos últimos meses ha habido un importante incremento de solicitudes de alta, especialmente de jóvenes, gracias a la labor que está realizando la vocalía de Juventud. Asimismo estamos diseñando un programa para los jóvenes a fin de hacer atractivo su incorporación a la cofradía.

P: ¿Qué significa la presencia de la patrona en la concatedral ?

R: Desde el momento en que Cristo nos la entregó como madre, los creyentes siempre hemos buscado el calor y la protección maternal de María. Son muchísimas las personas que han encontrado la fe, que han encontrado a Jesús por medio de su madre. También los alejados han vuelto a sentirse miembros de la Iglesia por medio del amor de María. Su presencia en la concatedral nos da seguridad espiritual, porque todo el mundo encuentra en ella lo que necesita.

P: No tiene la impresión de que el novenario se ha convertido más en un hecho social y de encuentro de cacereños que en un acto religioso

R: El novenario no sólo es la misa principal. Además de otros actos, como la presentación de los niños, el rezo del rosario y la novena, el besamanto..., se celebran diez misas diarias y la presencia de público en cada una de ellas es multitudinaria. Esto nos hace pensar que, por encima de cualquier otra motivación, hay un sentimiento religioso. Esto no es discutible porque no se trata de una percepción. Es la realidad del día a día en el novenario de la patrona. Las continuas visitas, incluso repetidas en el día, los signos de gratitud, los sentimientos que afloran en muchas personas... son una realidad que todos conocemos. Tanto los que frecuentan la concatedral como los que la visitan de forma excepcional o esporádica saben que la devoción de Cáceres a su patrona es admirable.

P: Es su segunda etapa al frente de la cofradía, ¿qué diferencia nota respecto a la primera?

R: Bueno, sólo han transcurrido cinco años desde el primer mandato y pocas diferencias se pueden encontrar. No obstante, toda junta de gobierno intenta mejorar lo existente o hacer cosas en favor de la cofradía, por lo que siempre hay un avance.

P: ¿Qué proyectos quiere ejecutar durante su segunda etapa al frente de la cofradía?

R: Pues todos los que pueda porque para eso me eligieron los hermanos como mayordomo. Sin duda intentar mejorar las instalaciones del santuario. Y ya estamos trabajando en ese sentido. Intentaremos mejorar el aislamiento térmico del edificio, renovar cerramientos y demás actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética. Una vez pase el centenario, intentaremos también actuar sobre la limpieza y conservación del resto de imágenes del santuario, así como sobre la pinacoteca dado que algunas obras de Rafael Lucenqui se encuentran bastante deterioradas.

P: Octubre será un mes especial, ¿cómo van los preparativos de los actos centrales de la coronación canónica?

R: En primer lugar tengo que felicitar a mi junta de gobierno, dado que está trabajando sin descanso para confeccionar un programa atractivo y, sobre todo, participativo en el que todo el que quiera pueda verse reflejado. Son muchas las asociaciones de todo tipo que se están implicando en este centenario. Todos quieren estar y todos estarán. Y desde primeros de septiembre contaremos con actos religiosos, pero también culturales, lúdicos y festivos para que este centenario quede en la memoria de todos.

P: Echo en falta una mayor presencia de la cofradía en la ciudad, ¿cómo puede haber una mayor implicación de la cofradía en el día a día de Cáceres?

R: Bueno, la cofradía siempre está donde se le llama. O por lo menos eso intentamos. Representar a la patrona de la ciudad, y más en Cáceres, donde la Virgen de la Montaña es un referente fundamental es una pretensión de esta junta de gobierno. Y así se lo hemos transmitido a nuestras autoridades y a todas las asociaciones con las que nos hemos reunido. Una vieja aspiración es visitar los colegios de la ciudad y dar a conocer a los niños, a los adolescentes o a quien quiera escuchar, la historia de la Virgen de la Montaña y el por qué de esa devoción. Entendemos que solo desde el conocimiento se pueden valorar las cosas, los hechos o las personas y creemos que este puede ser un buen punto de partida. Pero, insisto, nosotros es tamos a disposición de la ciudad, de nuestras autoridades y de los cacereños.

P: ¿Pueden sacarle un mayor provecho al santuario? Me explico: la Montaña es uno de los enclaves más llamativos de la ciudad y con un potencial turístico enorme.

R: Por supuesto, también así se lo hemos hecho llegar a las autoridades. Es cierto que tenemos algunos problemas de accesibilidad para llegar a las plantas superiores del santuario, donde tenemos una magnífica exposición de mantos, entre los que se encuentran los más llamativos. Los exteriores del santuario necesitan de una atención y limpieza para hacerlo más atractivo. Hemos pedido la instalación de aseos y espero que pronto podemos contar con ellos. Pero también necesitamos que los cacereños valoremos más lo que tenemos. Así empezaremos también a cuidarlo y a evitar ensuciarlo con nuestras acciones. Somos conscientes de ese potencial turístico y trabajaremos en ese sentido.

P: ¿Por qué no está aún abierta la cafetería?, ¿qué le falta?

R: Pues le falta todo, porque no se ha hecho nada. Y lo más triste es ver cómo un enclave tan bonito, tan turístico como decíamos antes, y tan necesario, se esté deteriorando dando una pésima imagen. Hemos puesto en manos del juzgado el contrato, a fin de resolverlo cuanto antes. Depende ya de las actuaciones judiciales que se realicen y de la resolución que se dicte. Pero es lamentable el estado de deterioro al que está siendo sometido. La cofradía nada puede hacer, hasta que no se resuelva el contrato.

P: Tras lo ocurrido en Plasencia, ¿se han incrementado las medidas de seguridad en el santuario de Cáceres?

R: El santuario ya contaba con medidas de seguridad antes de lo sucedido en la Catedral de Plasencia. No obstante, ese hecho nos ha obligado a revisar nuestro sistema, a comprobar que todo funciona correctamente y a potenciarlo en la medida que fuera necesario. Antes de la Bajada de la imagen este miércoles, quedará terminada dicha revisión.

