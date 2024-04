Los más catovis opinan sobre la Bajada de la patrona: "Es como si la Virgen estuviese dentro de ti"

Llevan décadas viviendo con devoción la Bajada de la patrona, pero este año será aún más especial por el Centenario de la Coronación Canónica de la patrona, para el que la Virgen volverá a bajar en octubre. Los más catovis recuerdan con una sonrisa sus primeros años yendo a esperar a la Virgen y la relevancia del Novenario, que comienza el 25 de mayo. «En mi casa, nos pasamos todo el año pendientes de la Virgen de la Montaña, sentimos como si estuviera dentro de nosotros mismos. Es muy emocionante», cuenta Fernanda Cancho.

«Esta fiesta va mucho más allá de las creencias religiosas de cada uno, es una tradición», señala José Ignacio Clemente, que, a pesar de no ser cacereño de cuna, disfruta «mucho» la festividad de la patrona. «Este año he hecho promesa y voy a ir todos los días a la misa de Novena a Santa María. Los acontecimientos de la Virgen siempre han sido muy importantes para mí. Me casé en el santuario y guardo un recuerdo precioso», explica Cati Arévalo.

«La Montaña es Cáceres. Es una tradición que no se va a perder nunca. Los más mayores nos ocupamos de que nuestros descendientes continúen la fiesta en el futuro, aunque quizá lo hagan más desde la tradición que desde la religión», sentencia el cacereño Rufino Maqueda.

Testimonios

Fernanda Cancho. / Ángel García Collado

«Nos pasamos todo el año pendientes de la Virgen. Es muy emocionante, como si estuviese dentro de ti» Fernanda Cancho — Cacereña

María Jesús Fernández. / Ángel García Collado

«Llevo muchos años esperando a la patrona. Esta tradición va de generación en generación» María Jesús Fernández — Funcionaria

José Ignacio Clemente. / Ángel García Collado

«Más allá de las creencias de cada uno, es una tradición. Subo a verla a menudo porque soy católico» José Ignacio Clemente — Antiguo trabajador de Correos

Charo Rodero. / Ángel García Collado

«Como cristiana, es muy relevante para la ciudad. Lo respeto mucho y voy siempre que puedo» Charo Rodero — Pensionista

Priscila Mendo. / Ángel García Collado

«Otro año más que podemos verla. Me hace mucha ilusión que venga e ir a esperarla a la plaza» Priscila Mendo — Jubilada

Rufino Maqueda. / Ángel García Collado

«Es una cita que se vive con mucha devoción. La Montaña es Cáceres. Esta fiesta no se perderá nunca» Rufino Maqueda — Cacereño

Cati Arévalo. / Ángel García Collado

«Los acontecimientos de la Virgen siempre han sido muy importantes para nosotros. Me casé allí» Cati Arévalo — Fue profesora de secundaria

María García. / Ángel García Collado

«Lo vivo mucho por mi madre. Es una época en la que varía su rutina diaria para ir a verla a Santa María» María García — Ama de casa

José Luis Balboa. / Ángel García Collado

«Es la tradición de toda la vida de la ciudad. Es un evento con mucho sentimiento» José Luis Balboa — Jubilado

Trinidad Galán. / Ángel García Collado

«Es una tradición familiar ya. Vestimos a los niños para acompañarla desde Fuente Concejo» Trinidad Galán — Docente

