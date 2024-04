Rifirrafe con la camarera de ornato de la Montaña de Cáceres: "Me dijo que para cojones, él"

Pilar Campos lleva más de 30 años ejerciendo las tareas de camarera de ornato de la Virgen de la Montaña, un equipo de mujeres que se ocupan de colocar las flores a la patrona de Cáceres. Campos comenzó de la mano de Pepita Bravo Perera, célebre donde las haya, que le pasó definitivamente el testigo en 2009. La camarera está pasando desde ayer una travesía que le ha afectado de manera profunda. Todo comenzó el pasado lunes cuando se disponía, como todos los años, a engalanar a la patrona para su Procesión de Bajada.

Se encontró con que era el vocal de actividades, Rubén Mayordomo, el que le daba las indicaciones, algo histórico e inédito en la historia de la cofradía, que siempre confió en su camarera de ornato y que marcaba que era ella y todo su equipo de colaboradoras quien se ocupaba de estas funciones.

Sin embargo, Pilar Campos se enteró ese mismo de que las flores del trono de la talla ya no se habían encargado a Chiqui, de Floristeria Bouquet, como también era tradicional. Por el contrario, Mayordomo, según cuenta la afectada, le comunicó que tanto las flores de la Bajada como las de la Subida habían sido donadas (sin precisarle por parte de quién) y que Bouquet solo se ocuparía este año de la decoración en Santa María.

También fue el propio directivo de la junta de gobierno el que le marcó que la patrona luciese paniculata verde, flores rosas y girasoles amarillos. La combinación del blanco con el amarillo se hacía como homenaje a la bandera del Vaticano al contar este año con la presencia en Cáceres del Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa, Monseñor Bernardito Auza, coincidiendo con el Año Jubilar y con el centenario de la Coronación Canónica de la Montaña por el cardenal Reig en 1924.

La presencia de girasoles también generó polémica en el seno del equipo de camareras, puesto que se trata de una flor muy particular, que nunca había lucido la patrona, un experimento que restó sobriedad a la talla. Es cierto que con los cuidados adecuados, los girasoles deberían durar de seis a doce días en un jarrón, pero en la Bajada no lucieron con la calidad esperada y eso generó malestar en la camarera.

PIlar Campos se había referido someramente a este asunto en declaraciones a El Periódico Extremadura en su edición del pasado miércoles, algo que no gustó en la junta de gobierno. De modo que la polémica se avivó de tal manera que anoche, al llegar a Santa María para colocar ante el altar mayor a la Virgen e iniciar su novenario tras la Procesión de Bajada, el mayordomo, Joaquín Floriano dijo a Campos: "Oye, que sepas que no me ha gustado nada lo que has dicho en el Periódico", a lo que Campos respondió: "¿Pero qué malo he dicho?".

A partir de ahí fue cuando la discusión se enconó entre Rubén Mayordomo y Pilar Campos. "Me dijo que para cojones, él. Entonces le contesté: Quédate con tus cojones que yo me voy para mi casa". Fue entonces cuando Campos, "con un gran sofocón", se marchó de la concatedral. No volverá durante todo el Novenario y dejará en manos de Mayordomo la colocación de las flores.

"Llevo 30 años con la Virgen y nadie me ha hablado asi nunca, de esa manera. Me sentí dolida, humillada. Estaba gente delante y me vine con mucho disgusto. Hoy a las ocho de la mañana el Nuncio oficiaba la misa y tampoco asistí con todo el dolor de mi corazón".

Campos añade: "Me habló con un poderío y hay que tener educación. ¿Él tiene cojones? Pues ahí te quedas". La camarera, entre lágrimas y tremendamente afectada, ha decidido que sólo subirá al santuario cuando la patrona esté en su camarín, y que lo hará cada 15 días junto a María Turégano, Juani y Martina Garrosa, "si me dejan, y si no me dejan, no iré".

