Habla Juan, el vecino de Casar de Cáceres que sufrió un intento de secuestro

Juan, un vecino del Casar de Cáceres que en breve cumplirá 80 años, se encontraba paseando a su perra Luna en la mañana de este miércoles cuando fue abordado por dos individuos en el cruce entre la calle Larga Baja y la calle Villuercas. Mabel, vecina y amiga de la familia, decidió intervenir al presenciar la escena. "Vi como Juan se acercaba a estos dos hombres pero algo no me cuadraba. Vinieron en un Renault Laguna burdeos y vestidos con traje de chaqueta, por lo que rápidamente supe que no era gente del pueblo".

Juan cuenta cómo los dos individuos intentaron persuadirle enseñándole dos décimos supuestamente premiados. Seguidamente, se ofrecieron a darle agua a su perra mientras le pedían que se acercara al coche, a lo que Juan se negó. "Yo sabía que había algo raro. Primero me preguntaron dónde podían cobrar los décimos y que me daban parte del premio si los acompañaba. Luego intentaron dar de beber a la perra para que me acercara hasta el coche". Justo en ese instante apareció Mabel, la vecina que evitó que la situación acabara de otra forma. "Si no fuera por ella no sé que habría pasado", afirma Juan.

Silvia, una de las hijas del afectado, cuenta que le han informado que a primera hora de la mañana de este jueves creen haber visto a dos hombres en un bar del pueblo que coinciden con las características indicadas, por lo que espera que las autoridades den con sus paraderos. A su vez, expresa su preocupación ante este tipo de situaciones que cada vez parecen más comunes. "Hay que estar encima de la gente mayor. No podemos dejarlos solos porque a mi padre podían habérselo llevado y vete a saber qué hubiera ocurrido después", advierte tras el susto que vivió toda la familia durante el día de ayer.

