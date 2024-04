La pulsera cacereña del Papa

Hace cuatro siglos, el seminario de Cáceres llegó hasta las estancias vaticanas por una cuestión polémica: que si unos lo querían en Coria, que si otros lo querían en Cáceres. Dos Papas dieron entonces respuestas distintas y el seminario llegó a emplazarse realmente en ambos municipios. Ahora, esta institución vuelve a proyectarse hacia la Santa Sede pero por una cuestión bien distinta: durante su estancia en Roma para un curso de actualización sacerdotal, el rector, Roberto Rubio, ha tenido el honor de departir con el Papa. En un encuentro personal, pudo conversar brevemente con el Pontífice y se atrevió a obsequiarle con una pulsera simbólica del Seminario de Coria-Cáceres, marcada con el lema ‘Adelante, siempre adelante’.

Un lema que representa mejor que nadie al propio rector, símbolo de esa Iglesia jovial, diligente, despierta, solidaria y sin complejos que transmite confianza a una sociedad que la precisa. Porque quien conoce a Roberto Rubio (La Pesga, 1974) sabe que su voluntad y su imparable actividad, siempre acompañadas de una sonrisa, le permiten conseguir bastante de lo mucho que se propone. Es el mismo rector que va camino de concluir su segundo curso al frente del Seminario, que ha abierto las puertas y ventanas de este gran recinto para que la permeabilidad con la ciudad sea mucho mayor, que alquila las pistas de paddle por la aplicación Playtomic, que proyecta cine abierto en el salón de actos, que ofrece el gran Auditorio Papa Francisco para congresos y eventos, que facilita habitaciones por completo acondicionadas a personas o grupos que lo precisen por motivos pastorales...

Visto lo visto, Roberto Rubio no podía ir a Roma como si tal cosa. Participante del 34º Curso de Actualización Sacerdotal en el Pontificio Colegio Español de San José, tuvo la oportunidad de asistir a una audiencia papal el 17 de abril. Durante este evento, se mencionó a los 25 sacerdotes españoles presentes, incluido el rector del Seminario cacereño.

Con la esperanza, aunque incierta, de poder entregar al Papa una pulsera azul representativa de esta institución, histórica en Cáceres, Rubio se preparó para la ocasión. La llevaba guardada como un tesoro, con ese lema tan alentador, con ese color azul, dedicada a la Virgen María. A pesar de las dudas iniciales, la oportunidad se le presentó cuando Roberto Rubio se colocó estratégicamente en la fila durante la sesión de fotos con el Pontífice. «Al decirnos que teníamos fotos, pues no sé, empecé a verlo como más factible», revela.

Al pasar el Papa, Rubio lo saludó y, para su sorpresa, mostró interés en su procedencia y en el Seminario. Tras una conversación en la que Francisco enfatizó la importancia de la misión de Rubio y de los rectores, el rector cacereño le presentó el obsequio. El Pontífice aceptó el regalo y permitió que Rubio le colocara la pulsera en ese mismo instante, extendiendo su brazo en señal de aceptación. Al explicar el significado del lema, el Papa expresó su admiración por la belleza y el mensaje de la frase.

«Mi sorpresa fue que el Papa me preguntó quién era, de dónde venía... Le estuve hablando del Seminario, me preguntó cuántos seminaristas teníamos... Me dijo que mi misión era muy importante, que contaba conmigo y con todos los rectores. Después me hizo alguna pregunta personal. Yo llevaba puesta mi pulsera azul y le dije que traía una para él, pregunté si se la podía dar y me dijo ‘sí, sí claro’, y le indiqué si se la podía colocar en ese momento en la muñeca y extendió el brazo y me dijo ‘sí, sí, ahora mismo’. Fue muy emocionante», recuerda Roberto Rubio conmovido.

Y estos días, otro cacereño marcha a Roma a representar a la diócesis en el Vaticano. A sus 74 años, Miguel Ángel González, párroco de Aldea Moret desde hace tres décadas, y actualmente también de Salorino, ha sido uno de los tres sacerdotes españoles elegidos por la Conferencia Episcopal para el encuentro internacional del Sínodo Universal, que reunirá a 300 párrocos del mundo.

Al conocer la noticia, Miguel Ángel González explicó que era un «regalazo» formar parte del primer evento de este tipo que organiza la Iglesia a nivel mundial. No solo por él como religioso, sino por el hecho de que hayan pensado en una diócesis «humilde, pequeña, de una zona fronteriza...», y en un sacerdote de un barrio humilde, al que representará con todo el orgullo posible. Ha metido en la maleta ‘Hurdanitos’, esos sabrosos caramelos de miel y polen, para todos sus compañeros. Y si logra hablar con el Papa Francisco (el grupo tiene un encuentro programado) lleva una sorpresa preparada que desvelará llegado el momento.