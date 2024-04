Camareras de ornato con ovarios en Cáceres

Ha habido marejadilla en la Cofradía de la Montaña y todo a costa de unos girasoles. Ciertamente ha sido sorprendente ver desfilar a la patrona con esta flor, sobre todo por lo poco habitual y porque la elección le ha restado, guste o no guste, sobriedad a una talla que siempre ha destacado por su sencillez. Existe de unos años para acá en la hermandad más representativa de la Ciudad de Cáceres un deseo inexplicable por llenar de abalorios a la patrona y por alargar hasta la extenuación un desfile con homenajes, actos simbólicos y demasiado boato.

Con todo ello se corre el riesgo, que ya existe en el pensamiento de muchos, de que la Procesión de Bajada, más que un desfile popular en el que deben ser los cacereños y cacereñas los auténticos protagonistas, se convierta en algo que empieza a parecerse más a una pasarela que a un acontecimiento tan enraizado en el corazón del cacereñismo.

Este año, además, volvió a repetirse la estampa de una abarrotada plaza de Las Cuatro Esquinas esperando la actuación de la tuna, que aquello se asemejó a la boda de Lolita y sólo faltó que alguien terminara gritando ‘Si me queréis irse’ porque la patrona y los niños guiadores tuvieron serias dificultades de acceso. Amén del pedigrí de mantillas y representantes de las instituciones que recorren el pasillo central de la procesión mientras el vulgo tiene que conformarse con ver la corrida detrás de la barrera y si alguno se despista allá que están los de seguridad dando mochazos al respetable.

Como La Bajada es pura tradición, siempre ha existido la costumbre en la cofradía de que una camarera de ornato sea la que se ocupe de colocar las flores a la Virgen, por mucho que ahora diga la hermandad que ese puesto no está reconocido en los estatutos (a ver si ahora le va a pasar a la hermandad como cuando una empresa tiene en su seno a falsos autónomos y termina por crujirle Hacienda).

Pepita Bravo Perera fue camarera de la Virgen. / Francis Villegas

En tiempos de Miguel Casero como mayordomo ya estaba Pepita Bravo Perera de camarera de ornato siendo Dolorina Trespalacios camarera mayor de la patrona. Pepita, exfuncionaria del Ayuntamiento de Cáceres, fue jefa del Negociado de Quintas del ayuntamiento (donde se tallaba a los que iban a la mili), trabajaba fuera de casa y tenía carnet de conducir, así que fue una mujer independiente y decidida. Contaba Pepita Bravo en una entrevista con este diario el momento en que comenzó como camarera: «Iba mucho a todas las misas y a todos los actos de la Virgen de la Montaña y me conocía a todos los hermanos, entre ellos a Miguel Casero, el mayordomo. Casero me llamó un día y me dijo que fuera a su despacho que quería hablar conmigo. Faltaban pocos días para el novenario y me dijo: ‘Tú tienes que ser camarera de ornato de la Virgen y tú te las arreglas’. Así que formé un equipo porque no me gustan las capillitas. Busqué entre mis amigas: las dos hermanas Candela (Juani y María), Teresa Gago, Isabel Fernández, Patri Domínguez, Loli Turégano, no quisiera olvidarme de ninguna y si me olvido que me perdonen. Nos ayudaba un chico que iba todas las noches y se ponía delante. Y yo me preguntaba: ‘¿Pero este niño, qué hace aquí?’. Lo llamé y hasta que dejé el cargo estuvo Lorenzo conmigo, para mí es como si fuera de mi familia. Tomé posesión en 1983 y estuve hasta 2007, cuando Ángel, mi marido, murió, que lo tuve que dejar porque las piernas no me acompañaban, lo dejé con gran pena de mi corazón, porque ni título de Magisterio ni nada, el título más grande para mí ha sido el de ser camarera de ornato de la Virgen de la Montaña, que siempre nos ayudó».

El desencuentro

Cuando Pepita se marchó fue Pilar Campos la mujer designada como camarera de ornato, en tiempos de la ejemplar Pili Murillo como camarera de la Virgen. Está pasando Pilar unos días malos después del desencuentro que ha tenido con el vocal de Actividades, quien según ha dispuesto la cofradía, es el responsable del ornato. El vocal tiró de la palabra ‘cojones’ para hacerle ver a la camarera que ahora era él quien dirigía. Pilar lleva más de 30 años en el puesto. Ella, su marido, sus tres hijos (uno está ahora trabajando en la NASA), han demostrado su fe y lealtad a la Virgen y no merecen este despido improcedente. Que por algo, cojones aparte, las camareras de ornato le han echado muchos ovarios a la vida.

