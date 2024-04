El intento de secuestro de Juan Romero: «Si no llega a ser por mi vecina no sé que hubiera sido de mí»

Juan Romero, un vecino del Casar de Cáceres a punto de cumplir 80 años, se encontraba paseando a su perra Luna en la mañana de este miércoles cuando fue abordado por dos individuos enfrente de su casa, concretamente en el cruce entre la calle Larga Baja y la calle de Las Villuercas.

Juan cuenta como, en primer lugar, le preguntaron donde se encontraba el ambulatorio del pueblo. «Estaba justo en la esquina y me dijeron si sabía donde estaba el médico. Pero al tardar menos de un minuto en volver pensé que no habían llegado a ir hasta allí». Al regresar, los dos individuos intentaron persuadirle enseñándole dos décimos que supuestamente habían sido premiados, ofreciéndole una parte del bote por acompañarles a cobrarlo. «Yo notaba que había algo raro. Me acerqué al coche, primero me preguntaron dónde podían cobrar los décimos y me dijeron que me daban parte del premio si los acompañaba. Les dije que para eso tenían que ir a algún banco de Cáceres», asegura el afectado.

Juan, paseando junto a su perra Luna en los alrededores de su casa. / Jorge Valiente

Seguidamente, según relata Juan, «se prestaron a dar de beber a la perra porque decían que tenía sed al verla con la boca abierta e intentaron que me acercara hasta el coche, pero les dije que no».

«A mi padre podían habérselo llevado y vete a saber qué hubiera ocurrido después»

Justo en ese instante apareció Mabel, vecina y amiga de la familia, quien evitó que la situación tuviera otro desenlace. «Si no fuera por ella no sé que habría pasado», afirma Juan. Mabel decidió intervenir al presenciar la escena mientras regresaba hacia su domicilio. «Vi como Juan se acercaba a estos dos hombres y me extraño mucho, había algo que no me cuadraba. Vinieron en un Renault Laguna burdeos y estaban parados en la esquina con el coche en marcha y con las puertas abiertas. Además, iban vestidos con traje de chaqueta, lo que llamó mi atención y rápidamente supe que no eran personas del pueblo porque aquí nos conocemos todos».

Cuando los dos individuos vieron que se acercaba Mabel, abrieron el maletero. «Creo que intentaban tapar la matrícula», señala la vecina. Después, ella se acercó para llevarse a Juan de la zona mientras ellos se subían al coche sin dar más explicaciones y abandonaban la zona.

Isabel, la mujer de Juan, asegura que también pudo ver a los dos hombres pero, en su caso, no le dio importancia a la situación. «Yo no vi nada raro, por lo que entré en mi casa y fue luego cuando me enteré de lo que había pasado».

Por su parte, Silvia, una de las hijas del afectado, cuenta que, a primera hora de la mañana del jueves, le comentaron que el día anterior a los hechos vieron a dos individuos en una actitud sospechosa en un bar del pueblo. «Me dijeron que estaban desayunando en el bar y les llamó la atención cómo actuaban. Hacían cosas muy raras, uno jugaba a la máquina tragaperras, de repente salía a fumar y apartaba el cigarro en la ventana. Luego el otro repetía lo mismo y así iban como alternándose», afirma Silvia.

A su vez, expresa su preocupación ante este tipo de situaciones que cada vez parecen más comunes, donde los agresores eligen a sus víctimas aprovechándose de sus debilidades o limitaciones. «Hay que estar encima de la gente mayor. No podemos dejarlos solos porque a mi padre podían habérselo llevado y vete a saber qué hubiera ocurrido después. No debemos dejar a estas personas solas en la calle, porque hoy en día no te puedes fiar de nadie», advierte Silvia, todavía sorprendida tras lo sucedido, especialmente al trarse de una localidad pequeña donde no están acostumbrados a que se den este tipo de situaciones. «Es un pueblo muy tranquilo y no suelen pasar este tipo de cosas», concluye la hija del afectado.

Investigación

La familia manifiesta que ya han denunciado los hechos ante la policía y dejan en sus manos la resolución del caso. «De momento no sabemos nada más. Lo que sí nos han comentado es que recientemente ha sucedido algo similar en Cáceres y que ambos casos pueden estar relacionados», señala otra de las hijas de Juan. Mientras tanto, afirman que han visto como varias patrullas de policía han circulado durante las horas posteriores al suceso por el cruce donde tuvieron lugar los hechos, pero que «así no van a solucionar nada porque evidentemente los implicados no van a volver al lugar».

El cruce de la calle de Las Villuercas y la Calle Larga Baja, en Casar de Cáceres. / Jorge Valiente

A la espera de novedades, tanto familiares como vecinos lamentan lo sucedido y esperan que la labor de las autoridades dé sus frutos y que puedan dar con su paradero lo más pronto posible. «Espero que los atrapen cuanto antes porque mañana le puede pasar a otro».

Suscríbete para seguir leyendo