Pablo Vierci desata la locura en la Feria del Libro de Cáceres con 'La sociedad de la nieve'

La llegada de Pablo Vierci a Cáceres ha desatado la locura en la tarde de este viernes en la Feria del Libro. Cientos de personas se agolparon para disfrutar del autor de 'La sociedad de la nieve', una obra que inspiró a la película que supera ya los 250 millones de reproducciones. Era una jornada marcada en el calendario de todos los amantes de las letras de la ciudad y los cacereños respondieron.

"No había llegado al paseo de Cánovas y ya me habían pedido que firmase cinco libros. Me siento como un rockstar", bromeaba Vierci a su llegada a la carpa. Tras realizar varias entrevistas con los medios de comunicación, se dispuso a entrar a un recinto que estaba abarrotado desde hacía varias horas. Tras la presentación de la obra, Pablo Vierci no dudó en hacerse varias fotos con sus más fieles seguidores en la ciudad. Finalmente, firmó los ejemplares de los cientos de personas que aguardaban su turno.

Antes, Luis Landero

La tarde comenzó con la llegada del extremeño Luis Landero para la presentación de su libro 'La última función' junto a Pilar Galán. Media hora antes ya estaban todos los asientos ocupados y a la hora de inicio ya no cabía un alfiler en la carpa instalada en el paseo de Cánovas.

“En el mundo del libro todos somos amigos, pero esto de jugar en casa, de venir a Cáceres, es siempre especial. Estoy abrumado y muy agradecido”, indicó ante los medios Landero. Sobre la gran acogida que ha tenido su presencia, contó que “es maravilloso que se junte la pasión de escribir con la de leer. Si uno escribe, pero no es leído, todo queda incompleto”.