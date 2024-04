Coke Bermejo: de Cáceres a rey del Bernabéu

La cita fue ayer a las 17.00 horas el Estadio Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para la celebración del Festival Locos por la Música como primer concierto/festival del año. Después de seis ediciones de enorme éxito en Madrid, Locos por la Música dio el pistoletazo de salida en un lugar único en el que tampoco faltará el cacereño Coke Bermejo.

Durante siete horas el escenario del Santiago Bernabéu contó con un elenco privilegiado de artistas entre los que destacan también Camela, Juan Magán, Seguridad Social, OBK, Modestia Aparte, Coti, Rafa Sánchez de La Unión, además de invitados sorpresas que interpretaron en directo los temas más destacados de su carrera y la banda sonora que ha marcado a toda una generación, celebrando lo mejor de la música en español.

Locos por la Música ha desarrollado con éxito ediciones en ciudades como Valencia, Murcia, Alicante, A Coruña, Tenerife y Fuengirola. Esta trayectoria lo ha convertido en el festival de referencia dentro del pop y el rock español desarrollando un enorme sentido de pertenencia y vinculación entre el público y el festival.

En su concierto, Coke Bermejo ofreció música de los años 80 a los 2000, en una gira de actuaciones que también colaboran con El Barco Ochentero, en su versión ‘Locos por el Mediterráneo’. Para la ocasión, Bermejo lució un traje muy especial y de su talento pudieron disfrutar nada menos que 80.000 personas.

Coke Bermejo nació en Cáceres un 11 de enero. En verdad se llama José María, como su padre (al que define como su guía, el palo que le sostiene), pero como de pequeño no sabía pronunciar bien su nombre decía ‘Cokemaía’, y con Coke se quedó.

Tuvo una infancia muy feliz. Era un chico estudioso, amante del deporte, especialmente del baloncesto, otra de sus grandes pasiones. Estudió Periodismo, y junto a su padre, el empresario José María Bermejo, descubrió el mundo de la noche cuando tenía la Sala Capitol. Empezó en aquellos años del boom de la movida a echarle una manilla y él fue quien le enseñó cómo era la noche, en un camino muy elegante y muy bueno.

Para Coke Bermejo una noche golfa es «no tener que ir trabajar al día siguiente, salir de fiesta dentro de lo legal, divertirme, conocer gente y, sobre todo, llegar a casa contento y desayunado, entonces, si llego desayunado, ya sí que ha sido una noche golfa, golfa, golfa». A la pregunta de: «Alguna vez salen ganando los amantes?», él responde: «Nunca, siempre pierden, y en ese sentido me siento ganador porque nunca he sido amante. No me gusta».

Coke, de niño quiso ser hasta tres cosas distintas: futbolista, abogado y periodista. Su madre, Carmen Serrano, fue su ejemplo a seguir. «Mi madre era amor, mi madre era una señora, mi madre era la alegría de nuestra casa. Era un torbellino, era nervio, la mujer más elegante que conocí jamás».

De ella ha heredado su creatividad, su imaginación, y sobre todo su educación. Ese ha sido su inmenso legado. Una herencia que sigue dentro de él porque «mi madre era magia, magia conmigo y con toda la gente que la rodeaba».

Emprendedor en todas las facetas de su vida, Coke es creador, dj, productor, algo que le ha permitido estar con las mejores estrellas y ha aprendido que el último segundo siempre cuenta: en unas vacaciones, en una noche, en la cancha, en todos los momentos de la vida.

Coke tuvo ayer una nueva cita en uno de los grandes templos futbolísticos de este país. Estuvo al lado de números 1, entre ellos su armiga Soraya Arnelas, la cantante de Valencia de Alcántara que se granjeó la fama en el Concurso Operación Triunfo y con la que mucho antes de eso ya mantenía una estrecha amistad. La estrella de Bermejo volvió a brillar, con fuerza, alegría, sabiduría y saber estar: los ingredientes perfectos que te convierten no solo en artista sino sobre todo en buena persona.

Suscríbete para seguir leyendo