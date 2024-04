Pablo Vierci en Cáceres: "Con 'La sociedad de la nieve', los jóvenes aprenden lo que significa ser generoso"

Cáceres está hasta la bandera para recibirle…

Es extraordinario. Yo no soy ningún rockstar pero ya me han parado más de cinco veces para pedirme firmas del libro. Me siento como un representante de esta historia a través de las dos obras que escribí, ésta y ‘Tenía que sobrevivir’ –con Roberto Canessa-. Luego le pasamos la antorcha a un portentoso creador español como Bayona, que hizo una joya del cine de la que tuve el honor de colaborar como productor asociado. Solo tengo agradecimientos para el recibimiento que hemos tenido.

Es una obra que ha marcado a los jóvenes que no conocían ‘la tragedia de Los Andes’.

Nosotros somos instrumentos. Es todo gracias a la potencia de la historia. Si después viene un libro que representa esa historia de una forma tan sabia, sensible y emotiva, que no creo que haya muchas personas en el mundo que puedan hacerlo con esa calidad, tiene un efecto de tsunami emocional. Porque estamos hablando de emociones, de chicos que están en una cornisa entre la vida y la muerte durante 72 días. A mí me parece que si los jóvenes están discutiendo los mismos dilemas de aquellos chicos es porque hablan de temas profundos. A los jóvenes les faltaba un tema referente que les convocase. Y este no es uno cualquiera, es el sentido de la vida. Es el ¿para qué estamos acá?, ¿qué significa ser generoso? Son elementos que hablan bien de nosotros. La gente piensa que estamos en un mundo cada vez más egoísta y que los jóvenes solamente se interesan por el móvil, por lo instantáneo y por los superhéroes. No es así. Es la demostración cabal de que los jóvenes nos superan a nosotros.

¿Cómo fue esa experiencia de pasar unos días en la montaña con los supervivientes del accidente para empaparse de la historia?

Y J. A. Bayona hizo lo mismo. Se fue dos años a la montaña. Yo acompañé en todo el rodaje menos en eso porque es un lugar muy peligroso. Es la única manera de tener la sensación de estar solo en el cosmos, aislado, abandonado por los seres humanos. Incluso, si lo ves desde las montañas europeas, que es mucho más abigarrado, no tienes esa sensación que en Sudamérica. Hay que recordar que Los Andes es la cordillera más extensa del planeta. Solo allí sentís esa sensación de que estás solo en el mundo y que tienes que formar una sociedad nueva porque te han abandonado. Esa percepción no puede sentirse, hay que experimentarla. Por eso fue Bayona a rodarla allá, para que el espectador sintiese el abandono y la soledad inhóspita de la naturaleza cuando uno está en el lugar equivocado. Allí no hay enemigos, simplemente no es para el ser humano.

Pablo Vierci desata la locura en la Feria del Libro de Cáceres con 'La sociedad de la nieve' / Jorge Valiente

¿Cree que con su libro se conoce toda la verdad de lo que ocurrió en Los Andes?

Una historia que tiene 72 días y que habla sobre temas de la vida y la muerte no tiene final concluyente. No lo hay. Lo que hacemos con las diferentes obras que abordan este tipo de temática es acercarnos a la esencia. Creo que hicimos un acercamiento con el libro. Con Bayona lo hicimos también de una forma muy profunda y popular. Por eso llegamos a 250 millones de personas. Todavía hay mucho por hacer, pero estamos aportando ese granito de arena hacia el humanismo que todos buscamos.

¿Cómo digirió ese éxito que le llegó, no solo con el libro, también con el salto a la gran pantalla?

Fue como una responsabilidad de que hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer justicia. Es una historia en la que hay 16 supervivientes porque hay 29 que no volvieron. Hay que ser muy ecuánime, muy justo cuando se habla. Es una historia delicada, parece pequeña pero es muy simbólica. Todos tenemos estas cordilleras, hay que ser muy respetuoso, honesto y apuntar a que la gente tenga empatía por esta historia. Si esto ocurre, crece, se supera y se enriquece.

¿Qué fue para usted lo más difícil de contar?

Lo más complicado siempre en este tipo de historias es ponderar de forma ecuánime a los que no volvieron, que murieron tan jóvenes. A la mayoría yo les conocía porque son del mismo colegio, jugábamos al mismo deporte y éramos del mismo barrio. Hay que ser justo con ellos, y es lo más difícil porque ellos no están. Están sus familiares. Yo les tengo en el recuerdo y ser fiel a ellos creo que es lo más complicado.

Y los familiares de los fallecidos, ¿cómo viven que se haya contado esta historia?

Fue una de las cosas más maravillosas en toda esta epopeya que estamos viviendo desde el año 2016. El 1 de septiembre de2023, cuando proyectamos la película en Montevideo por primera vez a los supervivientes y a todos los familiares de los que no volvieron nos dimos un abrazo simbólico entre todos. Ahí nos dimos cuenta de que todo el esfuerzo había valido la pena.

Suscríbete para seguir leyendo