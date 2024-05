A un año del incendio en el club de golf de Cáceres: una batería originó el fuego

Se originó en la madrugada del 12 al 13 de abril de 2023. Y no ha sido hasta un año después que han comenzado las obras de reforma del almacén del Norba Club de Golf Cáceres, donde había centenares de taquillas de socios que guardan sus palos de golf, carritos y demás objetos personales.

Batería defectuosa

Otro de los elementos que se guardaban en esta zona, y que (según fuentes del propio club) originó el incendio, eran las baterías eléctricas. Según las investigaciones y peritajes realizados fue, precisamente, una batería defectuosa la que provocó el fuego. Por lo que el club ha optado por construir un almacén anexo (fuera del edificio principal y que en caso de incendio no afetcaría a la estructura principal) sólo para albergar las baterías y poder dejar cargando los carritos eléctricos por la noche.

Pérdidas de hasta 3.000 euros por socio

«Nos hemos tenido que denunciar a nosotros mismos para optar a cobrar algo de indemnización del seguro», expresan desde el club socios a el Periódico Extremadura. El antiguo almacén, que ahora ha comenzado a reformarse, albergaba carros eléctricos, cuyos precios oscilan entre 1.000 y 3.000 euros. El denso humo negro que se generó también afectó a la zona de vestuarios.

Obras en el club de golf Norba. / Eduardo Villanueva

El fuego se originó pasadas las 5.00 horas de la mañana en el citado cuarto de palos de los golfistas, que quedó calcinado al completo. No hubo que lamentar daños personales, porque a la hora en la que se inició el fuego no estaban abiertas las dependencias afectadas. El suceso provocó que se suspendiera la rueda de prensa prevista aquella mañana en el Ayuntamiento de Cáceres para presentar el Gran Premio de Golf San Jorge 2023. El campo del Norba fue inaugurado en 1993 y fue diseñado por el ingeniero Carlos Corsini en un terreno de 60 hectáreas con vegetación diversa (pinos, chopos, olivos, etc.).

