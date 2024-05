Carta abierta del torero Jairo Miguel de Cáceres: "Duele mucho afrontar que no me quieran en el cartel"

A vosotros me dirijo, como torero, en primer lugar, y como ciudadano de Cáceres, la tierra que me ha visto nacer y crecer profesional y personalmente. Quiero comenzar estas líneas exponiendo una situación sin ánimo conflictividad ni disputa, pero sí teniendo muy presente la obligación moral y profesional de hacer público mi descontento y decepción con los que considero responsables de la misma: ayuntamiento y empresa organizadora de los festejos taurinos. Con nombres y apellidos: Rafael Antonio Mateos Pizarro (alcalde), Soledad Carrasco López (concejala de Festejos), José María Garzón (Lances de Futuro).

Pido responsabilidad y sensibilidad para quien es a día de hoy el único torero local en activo. Es injusto que con mi trayectoria profesional, de la que hoy 3 de Mayo se cumplen 16 años como matador de toros (el más joven de la historia en doctorarse) haya actuado solamente tres ocasiones en Cáceres, contando cada actuación por puertas grandes, épica y sangre que he derramado en esta, mi plaza, para que en esta reapertura y vuelta de los toros a mi ciudad el premio sea, quedarme fuera de los carteles. Seis puestos en dos corridas de toros. Me cuesta entender, y a muchos aficionados cacereños también, que mi nombre no ocupe uno de ellos. El toreo se ha regido siempre por valores tan sagrados como el de la meritocracia.

Hasta en tres ocasiones me han abierto la puerta en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Duele mucho afrontar que en Cáceres, mi tierra, me las quieran cerrar. Hablando con la empresa, alega no ser un tema personal, sino hacer lo que «cree» conveniente para los cosos que regenta. ¿Es conveniente dejar fuera al único torero local? ¿Desmerece Jairo Miguel un cartel en su ciudad, faltan méritos o trayectoria para no ser digno de un puesto? Juzguen ustedes.

Ayuntamiento, ¿dónde está su apoyo, su respaldo? mi nombre ni tan siquiera aparece en el pliego, en el que si aparecen más de una docena de nombres, ¿desmerece el mío a los demás? ustedes están en la obligación y derecho de apoyar e impulsar el producto local por encima de los demás, ¿ó solo se apoya y respalda en época de elecciones para conseguir votos?.

La subvención que se otorga sale, entre otros, del bolsillo de todos los cacereños/as entre los cuales me incluyo, y qué, en este caso soy el único y más perjudicado profesional y moralmente por ustedes, teniendo méritos para no ser así. Sepan ustedes que no tengo intención de callar ante la injusticia, el derecho y la moralidad de quien no pide limosna, sino lo que se ha ganado, con cada gota de sudor y sangre, sangre que ha sido derramada con el sueño y la entrega que hoy ustedes están pisando y eso no es de justicia. He llevado y siempre llevaré a Cáceres por bandera. Sabéis que desde que era un niño, lo he hecho en otros países y continentes. Me siento orgulloso de ser cacereño, por eso creo que debo pedir reciprocidad. Espero que estas palabras no sean en vano y haya voluntad por parte de empresa y ayuntamiento de recapacitar en la decisión de dejar a Jairo Miguel, torero de Cáceres, fuera de los carteles de su feria. Un cordial abrazo y gracias de antemano a tod@s.

