María Félix Tena: "Debemos poner medios para no acabar en el juzgado"

La Asociación Corte Extremeña de Arbitraje nombró socia de honor este viernes a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena. Un nombramiento que la junta directiva adoptó debido a que "la presidenta le ha puesto un celo especial al trabajo que hemos desarrollado y como reconocimiento, la junta directiva decidió por unanimidad nombrarla socia de honor", señaló Juan Ramón Corvillo, presidente de la asociación.

Tena trasladó unas palabras a los presentes y señaló la importancia de promover y "contribuir a que el ciudadano tenga más herramientas, recursos y posibilidades para no tener que llegar a un proceso judicial". "No comparto el criterio de que cuando hay un problema se debe ir al juzgado", resaltó . "Hay una serie de situaciones menos agresivas", enfatizó.

El arbitraje es una alternativa de resolución de conflictos que evita el proceso judicial contencioso. Un árbitro neutral es el encargado de informar y orientar a las partes para facilitar en vías de diálogo la búsqueda de acuerdos justos, estables y duraderos.

¿En qué se diferencia de la mediación?

La mediación es un intento de dirimir un conflicto entre particulares mediante la figura de un mediador que intenta acercar posturas, pero que si eso no se lleva a buen término, el problema no se resuelve. Por contra, el arbitraje partiendo de la base del mismo concepto de conflicto entre particulares o sociedades cuando entra en funcionamiento se designa un árbitro que dirime el conflicto haya o no un acuerdo entre las partes, según explicó el presidente de CEARB, Juan Ramón Corvillo.

Suscríbete para seguir leyendo