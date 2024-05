«La esencia de Womad es la mezcla de cultura y la variedad de música de todas partes, donde da igual quien se siente a tu lado». Una frase que podría resumir perfectamente el espíritu del festival.

Alan, el músico callejero, en la plaza San Mateo. / Jorge Valiente

Su autora, Yolanda, se dirige a presenciar una nueva jornada de música en directo, acompañada por sus dos hermanas, Toñi y Montaña, y su sobrina Noemí. «Somos de Navas del Madroño, pero vivimos en Cáceres y venimos todos los años porque nos encanta», comenta entre los gritos de la multitud que comienza a abarrotar el casco antiguo de la ciudad. «Este año, Afriquoi y Chloé Bird nos han encantado y el taller de danza urbana estuvo muy chulo, por lo que en líneas generales muy bien», apunta Toñi, quien también destaca que «la banda japonesa de neo-folk, Mitsune, fue espectacular en cuanto a colorido y vestimenta, la música regular pero realmente ese es el espíritu Womad, música de todas partes». La cara de la pequeña Noemí, antes de comentar nada, refleja de antemano su entusiamos por el ambiente que le rodea. «Me esta gustando mucho, ayer participé en el Urban Dance porque me encanta bailar».

Junto al Arco de la Estrella, en la antesala de una nueva actuación en la plaza de Santa María, aparecen Manuel y Susana, con camisetas que delatan su pasión por la música. «Somos de Badajoz y no nos perdemos Womad ningún año», admite la mujer. «A mí me ha llamado mucho la atención Asian Dub Foundation, aunque no es la primera vez que lo veía», comenta su pareja. «Además, estuvo muy bien la portuguesa Lura, a la que no conocíamos, y Chloé Bird»., puntualiza a la vez que expresa su curiosidad sobre qué se encontraran en la nueva jornada que está a punto de dar comienzo. «Porque lo bonito de Womad es que los artistas te sorprendan».

Manuel y Susana, en los aledaños de la plaza Santa María. / Jorge Valiente

Entre la multitud de visitantes a Womad, aparece Alan, un músico callejero que enseguida expresa su deseo porque en los próximos años «pusieran un escenario con micro abierto para músicos de la calle». En su opinión, beneficiaría a mucha gente «e incluso a la organización». El artista, en su segunda asistencia al festival, revela sus ganas de ver actuar al hijo de Ali Farka Touré. «Tengo curiosidad porque su padre es una fuera de serie». Con un acento andaluz que salta a la vista, Alan, natural de Sevilla, se dispone a proseguir su ruta, no sin antes destacar su emoción por presenciar la actuación del grupo indio Ta Dhom Project.

Paco, al lado del Arco de la Estrella. / Jorge Valiente

Unos minutos después, Paco, acompañado por una refrescante cerveza para sobrellevar el caluroso día, quien apunta que asiste por segunda vez al festival. «Vengo de Sierra de Fuentes, un pequeño pueblecito de aquí al lado». Entre sus preferencias musicales, comenta que espera con entusiasmo la actuación de la joven cacereña Miriam Cantero. «Porque me encanta el flamenquito». Para Paco, la calidad de la música es una pasada y recomienda a todo el mundo que, al menos una vez, acudan a Womad «porque esto es una pasada». Mientras avanza hacia la plaza de Santa María, el cacereño se despide con un «Arriba Womad y que viva Extremadura».

