Womad: más de 107.000 personas disfrutan del festival, que confirma su continuidad en Cáceres

Womad nunca defrauda. Una edición más se han superado las expectativas de la organización y el ayuntamiento y, según los datos ofrecidos por la empresa Pixeling, responsable del plan de seguridad del evento, entre los tres días han pasado por la plaza Mayor y su entorno más de 107.000 personas, superando las cifras de la anterior edición, pese a que los datos que se dieron el año pasado hablaban de 113.000 asistentes. Así lo comunicó el alcalde Rafa Mateos, tras la última reunión de la junta de seguridad, celebrada a media mañana de este domingo en el salón de plenos del ayuntamiento. “Es un día para felicitarnos. El balance es muy positivo y creo que hemos lanzado un mensaje muy potente al mundo, un mensaje de civismo, un mensaje de ocio alternativo sin alcohol y un mensaje de un festival sostenible desde el punto de vista medioambiental”, declaró el regidor cacereño.

Pese a la gran afluencia de público, Mateos destacó que no se han producido incidentes relevantes en materia sanitaria. “Sólo se han producido 26 asistencias a lo largo de todo el festival, y todas ellas de carácter leve”. Respecto a la seguridad durante los tres días de festival, “el balance es muy positivo, donde no habido nada reseñable e incluso donde el parte de incidencias del Cuerpo Nacional de Policía refleja que ha habido menos índice de delincuencia que un fin de semana normal en la ciudad de Cáceres”, según palabras del alcalde. A su vez, en lo que respecta a los residuos, el regidor señaló “se han recogido seis toneladas menos y además la recogida ha sido más ordenada”.

Rafa Mateos, este domingo, reunido con todas las instituciones participantes en Womad 2024. / Jorge Valiente

En una edición marcada por la prohibición del botellón por primera vez, los datos de asistencia y la sensación general entre la población reflejan que el festival no se ha resentido debido a esta novedosa medida, por lo que se apostará por continuar en la misma línea. “El botellón cuando se ha retirado no era un experimento. Era una cuestión que recomendaban por motivos de seguridad, que era el único festival donde se podía acceder con bebidas de fuera y además se ha demostrado que la afluencia de público no era por el botellón sino por la música, y por lo tanto no tendría sentido recuperarlo”, apuntó Mateos.

El alcalde aseguró la continuidad del festival en 2025 y manifestó que “Womad va a seguir con más fuerza si cabe después de este año”. Al mismo tiempo, destacó que “la apuesta por hacer un festival que recuperase su esencia ha sido un éxito”.

