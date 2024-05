Encarcelados en su propia casa por un enjambre de cables

Montaña Durán y su hijo Sergio, propietario de una casa en la barriada cacereña de Las 300, llevan meses exigiendo una respuesta para solventar el dilema en el que se encuentran. La madre, harta de la situación, reclama al ayuntamiento una solución a los problemas que presenta la vivienda que su hijo adquirió en propiedad en agosto del pasado año. Una solución que no parece sencilla, al menos a corto plazo.

Imagen del cableado en el exterior del domicilio, ubicado en la calle Vascongadas. / EL PERIÓDICO

Montaña cuenta como, en el momento de la compra, el inmueble, ubicado en la calle Vascongadas, ya contaba con todo el cableado eléctrico suelto y colgando peligrosamente a baja altura en el exterior de la pared lateral. A su vez, el tejado de Uralita se encontraba en malas condiciones, evidenciando la necesidad de realizar una reforma. Al solicitar información para comenzar la obra, les indicaron que la Junta de Extremadura, con la financiación de fondos europeos,ofrecía en ese momento un plan de ayudas para la rehabilitación y mejora energética de viviendas, en el caso de cumplir ciertos requisitos.

Tras evidenciar que su hijo, de 26 años, reunía las condiciones necesarias para obtener la ayuda empezaron a surgir los contratiempos. «A mi hijo le dijeron que tenía la posibilidad de obtenerla prácticamente en su totalidad y le daban hasta 23.000 euros por reunir los requisitos», asegura Montaña. Con ese plan, se cubría gran parte de la inversión que pretendían llevar a cabo. «Pero luego el arquitecto hizo los planos y, al acudir al ayuntamiento, nos comunicaron que la pared de la vivienda no se podía tocar al estar bajo protección ambiental» por ser un Bien de Interés Cultural. Pero ese no sería el único obstáculo al que tuvieron que hacer frente madre e hijo. «Más tarde, le dicen al arquitecto que nos permiten arreglar el tejadode Uralita y se iba a aislar con Sate». Sin embargo, acto seguido nos informaron de que la zona de uralita también estaba protegida. No podíamos hacer nada».

Lamento

Además, cuenta que la anterior propietaria había tenido problemas con el pago de la luz, provocando un retraso en el proceso para volver el instalar el servicio eléctrico. «Pasaron al menos dos meses hasta que pudo tener luz en casa y encima nos obligaron a instalar el contador aquí fuera», lamenta la vecina. Por si no fuera suficiente, revela que en las últimas semanas su hijo Sergio, que trabaja como guardia de seguridad en Trujillo, está sufriendo cortes de luz y apagones en algunas zonas de la vivienda, especialmente en la cocina. «No puede ser que mi hijo llegue de trabajar por la noche y se encuentre con que no tiene luz en casa».

La madre del afectado muestra la denuncia presentada ante el ayuntamiento. / EL PERIÓDICO

Ante tal escenario, Montaña asegura que el pasado mes de abril acudió en dos ocasiones a reclamar una solución por parte del concejal de Urbanismo de la ciudad, Tirso Leal, pero en ninguna de ellas fue atendida. «La primera vez me recibió la secretaria, pero no me hizo ni caso. Ahí fue cuando decidí presentar una denuncia». En el segundo intento, la respuesta fue similar. «Pregunté por el concejal y me dijeron que no me iba a poder recibir. Les supliqué que solo quería que me escuchara y me acabaron cerrando la puerta». Fue entonces cuando decidió contactar con este diario para denunciar y hacer pública su situación.

Según su testimonio, su pretensión es realizar un llamamiento urgente para que desde el ayuntamiento la reciban y que alguna autoridad local determine qué se puede hacer para solucionar tanto el problema con el cableado eléctrico como la mala situación del tejado de uralita antes de qué suceda una tragedia. «Lo de los cables es un peligro. Cualquiera que pase puede engancharse con ellos y algún día va a pasar algo. Además, el tejado va a reventar y en estos papeles nos dicen que no lo podemos tocar», concluye la vecina mientras apunta a la pared de la vivienda. «Encima se está produciendo una grieta en el exterior de la pared».

Así pues, tanto Montaña como su hijo Sergio esperan una respuesta para poner fin a este calvario tras varios meses de lucha.

Suscríbete para seguir leyendo