Diputada de Igualdad de Cáceres: «Para prevenir el machismo solo hay una vacuna: el respeto»

Pregunta: Viene de Almoharín, un pueblo conocido por el cultivo de higo. ¿Qué más necesita este pueblo para su financiación?

Respuesta: Almoharín tiene el higo como eje fundamental de desarrollo. Tenemos una cooperativa con más de 600 socios en una población de 1.800 habitantes. La mayoría de las familias trabajan con este producto. De hecho, es la mayor productora de higo de Extremadura. Tenemos también una empresa que trabaja el bombón de higo y el 90% de su plantilla son mujeres. El cultivo puede ser un trabajo de hombres, pero su transformación necesita de la sensibilidad que tiene la mujer. Eso sí, el futuro pasa por avanzar hacia el turismo agroalimentario o el de la tranquilidad porque aquí, los visitantes encuentran un silencio y una naturaleza que no tienen en sus residencias. También intentamos, desde el ayuntamiento, ofrecer servicios de calidad como la fibra óptica o la creación de un coworking.

P: También está por la zona de Almoharín la mina La Parrila, ¿en qué estado se encuentra actualmente este proyecto?

R: Está en un momento de ‘stand by’. Se puso mucha ilusión en el momento en que se retomó. Era un lugar al que iba a trabajar mucha gente en los años 50 o 60. Tenía una producción muy buena, pero se vino abajo y se cerró. Cuando se quiso retomar la actividad, provocó una esperanza muy importante en el pueblo, pero ocurre una cosa: la finca en la que está situada está en término municipal de Almoharín, pero toda la infraestructura se encuentra en Santa Amalia. Entonces, la mayoría de trabajadores eran de aquella zona. Fracasó el intento y volvió a cerrar en 2020 porque no cumplía normativas. He visto noticias de que se iba a retomar la actividad pero, personalmente, lo dudo. Si lo hace, será una gran noticia para que la región avance, pero no le veo mucho futuro a largo plazo.

Antonia Molina es la alcaldesa de Almoharín y es su primer mandato dentro del gobierno de la diputación. / Carlos Gil

P: ¿Cómo luchan en el municipio contra la despoblación?

R: Para combatir al despoblamiento, es primordial ofrecer a las mujeres un proyecto de vida en el pueblo, puesto que son las únicas que pueden enraizar población. Hay que ofrecerles herramientas, como buenos servicios de transporte, escuelas infantiles y lugares para cuidar a sus mayores. Nosotros ofrecemos la oportunidad de formarse en servicios al alza, como la hostelería, la cocina o en el ámbito sociosanitario. Además, damos la posibilidad de realizar prácticas en empresas del pueblo, que facilita mucho la contratación. Yo soy mujer rural porque vivo en un pueblo y da la sensación de que esa mujer rural está encasillada en un mundo de inferioridad de condiciones, pero eso no es así.

P: ¿Cuáles son los proyectos principales en materia de igualdad de la Diputación?

R: Según los datos, dos de cada tres personas que se marchan de los pueblos son mujeres. Y normal que se marchen, porque buscan vivir mejor. Desde aquí estamos trabajando mucho y todo lo que hacemos va encaminado a la igualdad entre ese mundo rural y el urbano. Esa es la base, creer que las oportunidades tienen que ser para todos o para nadie. En concreto, esta institución considera la igualdad como el eje transversal a todas las áreas. Si somos capaces de aprovechar la revolución tecnológica que se está viviendo y nos dan herramientas para poder desarrollarse, estamos ofreciendo un futuro al mundo rural. Miguel Ángel Morales ya dijo que la igualdad sería el eje motor de esta legislatura y así está siendo. De hecho, antes de Navidad aprobamos una comisión para el Plan de Igualdad, que busca que sea el motor de la sociedad. Sin esto, el resto de derechos no tendrían sentido.

P: ¿Cómo trabajan para fomentar el emprendimiento de la mujer rural en Cáceres?

R: Tenemos varios proyectos. En uno de ellos, subvencionamos a Fademur Mujeres para emprender en el mundo rural. Hace poco tiempo coincidí con una mujer de la zona de La Vera que se aventuró a crear una empresa de productos delicatesen y, pese a que ahora está empezando, se mostraba contenta porque podía salir adelante gracias a esta ayuda. Nosotros ofrecemos ese dinero y es Fademur la empresa encargada de repartirlo y de trabajar en el territorio con esas mujeres. También con los ayuntamientos es obligatorio tener un plan de igualdad, pero hay algunos que no lo cumplen. Es que hay veces, y lamento mucho decirlo, que la igualdad, igual da.

Antonia Molina. / Carlos Gil

P: ¿Cuál el papel de la mujer en los pueblos para asegurar el relevo generacional en ámbitos como la agricultura y ganadería?

R: La región es agrícola por excelencia. Actualmente, está habiendo un auge en el número de mujeres que se dedican a la agricultura y ganadería, pero no es muy grande. Esto es gracias a que, desde las instituciones se está trabajando mucho en la titularidad compartida y se ofrecen muchas ayudas para las mujeres jóvenes agricultoras. En la cooperativa quizá haya más titulares mujeres que hombres, pero cuando vas allí son casi todos hombres. Incluso en las directivas hay más mujeres que antiguamente, pero es muy difícil por los techos de cristal por la herencia patriarcal que tenemos. Eso sí, se están dando pasos por el tema de la titularidad compartida, ya que había mujeres que estaban invisibilizadas aunque también trabajaban con su pareja. Pero aún queda mucho por recorrer.

P: También ocurre en el ámbito del arte o el deporte...

R: La mujer ha sido invisible a lo largo de la historia en el mundo del arte. Nosotros tenemos una campaña que realizamos en marzo en el que las protagonistas son mujeres. Yo este año tenía un interés especial en potenciar a las mujeres en la provincia. Ha resultado extraordinaria, con un nivel en redes sociales de visionado tremendo. Bajo el nombre ‘Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos’, hemos reflejado la vida de ocho artistas de distintos ámbitos, como periodistas o diseñadoras gráficas. Ha sido muy bonito. Antes, cuando se firmaban obras de arte como anónimas, era sinónimo de mujer. En la revolución tecnológica no se van a da pasos atrás, pero en la de igualdad sí que se puede involucionar. Y en el deporte igual, cuando fuimos campeonas del mundo se hablaba de otras cuestiones distintas en los medios de comunicación. En mi pueblo hay un equipo de fútbol sala femenino que compite a nivel regional. También hay mixtos hasta cierta edad. Todo esto es un avance porque a las niñas que les gusta el fútbol ya saben que tienen un espejo en el que mirarse. Son modelos a seguir.

P: ¿Qué dificultades encuentra a la hora de luchar por la igualdad en el mundo rural?

R: Hay muchísimas. Son pensamientos patriarcales que tenemos desde el comienzo de la humanidad. De hecho, en el Día de la Mujer hay alguna que pide que se celebre el día del hombre. No pierdo ni un minuto de mi tiempo en justificar esa afirmación. Este día nació para manifestar que la lucha por la igualdad sigue vigente. Ese día, al menos, en todos los medios se pone de manifiesto que todavía queda mucho por hacer en igualdad y destacamos el camino que queda aún por recorrer, que no nos podemos dormir.

P: ¿Cómo trabaja con los ayuntamientos pequeños para avanzar en esta materia?

R: Cuando llegué a Diputación, tenía un pensamiento de alcaldesa. Tenía claro que quería acercarme a los pueblos y sacar la educación de las paredes de nuestros centros escolares. Y es que se educa en tribu, y para conseguir la igualdad tenemos que hacerlo teniendo como base el respeto. Si no hacemos eso, todo lo demás no tendrá sentido. Nada más llegar, me puse a disposición de todos los alcaldes. Les hice saber que me podían llamar siempre, que intento contestar a todos los correos, trato de ir a todos los actos que me ofrecen y cuido mucho mis intervenciones. Quiero que la Diputación sea de puertas abiertas. Yo no conocí lo que era hasta que fui diputada y eso no debe ser así. También me puse con el proyecto ‘Zapatos Rojos’ para el 25 de noviembre, que sirve para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Involucré a todos los consistorios, a través de las mancomunidades, y se encargaron de crear todos los zapatos. En esos talleres, también les explicaron de dónde venía esta idea. Fue un acto magnífico, de todos los pueblos de la provincia. También tenemos rincones violetas en las bibliotecas de los pueblos y teatros sobre igualdad en los colegios. El camino es estar en contacto siempre con la sociedad.

P: ¿Existe la brecha digital en la provincia?

R: Sí, pero cada vez es menor. Creo que ese tema se está solucionando. Desde el Sexpe tienen un proyecto para trabajar con las mujeres rurales en este tema. Se llama ‘Conectadas’. Más que para entender los ordenadores, es para trabajar con los teléfonos, que es lo que realmente hacen las mujeres. Cómo sacar el certificado digital, que puedas sellar el paro sin ir a la oficina de desempleo, que puedas ver tus historiales médicos… Creo que se va a solucionar pronto.

P: También hay que tratar de educar en igualdad y sensibilizar sobre la trata de mujeres…

R: Y hay que hacerlo desde una edad temprana. Estamos dando una subvención a Aspasia, que trabaja el tema de la sensibilización y la trata de personas. En mi primer encuentro con ellas, me llamó la atención que la gente piensa que solo afecta a mujeres llegadas del este de Europa o países en conflicto, pero es que también hay trata en nuestra región dentro de familias que utilizan a sus mujeres y niñas.

Antonia Molina. / Carlos Gil

P: Según datos ofrecidos por la plataforma Mujeres por la Igualdad, en 2023 hubo 177 denuncias por violencia de género…

R: Es un tema muy delicado. Yo hasta ahora no tenía conocimiento de cómo funciona todo el sistema de juzgados de violencia de género. Está muy bien organizado, pero todavía es un tema difícil de abarcar en la sociedad. Parece que la gente no se quiere inmiscuir porque puedan considerarlo temas ‘de puertas para adentro’ en cada familia, pero hay que ser empáticos. Yo comprendo que tengan miedo y hay que estar en el papel de las mujeres. Voy a intentar, y quizá sea un atrevimiento, crear un sistema de acompañamiento moral para las personas que tienen que enfrentarse a este tipo de juicios. Desde aquí, tratamos de hacer prevención, no corrección. Para ello están otras instituciones. No tenemos capacidad para otra cosa. Para prevenir el machismo existe una vacuna: el respeto. Pero tenemos que estar vacunados toda la sociedad. En los pueblos pequeños parece que hay silencio cómplice alrededor de los casos de violencia machista… Hay veces que cuesta mucho creerlo.

P: El último caso de violencia de género en la provincia se dio en noviembre de 2022, hace año y medio.

P: En Cáceres sí que hay un juzgado específico para la violencia de género, ¿qué ha supuesto esto para la provincia?

R: Es otro avance inmenso. Participé en una comisión sobre este tema y nos pidieron que todas las instituciones estemos unidas para formar una red de prevención. Allí explicaron todo lo que se está haciendo y se va a hacer para proteger a las mujeres, se hablaron de problemas que existen actualmente y me di cuenta de que todos estaban coordinados por un objetivo claro. Necesita mecanismos para seguir mejorando, pero es muy positivo. n

