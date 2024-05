El ayuntamiento también se tendrá que hacer cargo del sector dos de la Sierrilla

El juzgado Contencioso Administrativo número dos estima en una sentencia del pasado día 9 el recurso presentado por la junta de conservación del sector dos de la Sierrilla, que demandaba su disolución, no aceptada por el ayuntamiento en una resolución de la alcaldía de febrero de 2023. La consecuencia del fallo judicial es que el ayuntamiento se tendrá que encargar de la conservación y del mantenimiento de la urbanización. No obstante, la sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso.

Es un procedimiento parecido al seguido en los últimos meses en el juzgado de lo Contencioso y en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que acabó dando la razón a los propietarios de parcelas y viviendas en el sector uno de la Sierrilla y estimando su demanda de disolución de la entidad de conservación para que el mantenimiento de la urbanización pasase a afrontarlo y pagarlo el ayuntamiento.

Los argumentos que da el juzgado en su sentencia se basan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así concluye que la obligación de mantenimiento de la urbanización por las entidades de conservación, formada por los propietarios, no puede considerarse que tenga una duración indefinida.

Hay cuatro consideraciones que toma el juzgado. La primera es que la entidad de conservación del sector dos de la Sierrilla se ha estado encargado del mantenimiento desde un periodo superior a los veinte años. La segunda es que durante todo este tiempo la entidad ha cumplido con sus obligaciones, además, según la resolución judicial, el ayuntamiento no ha acreditado que la junta de conservación las desatendiera.

La tercera razón que expone el juzgado es que por parte del ayuntamiento tampoco se ha acreditado que carezca de recursos para hacer frente a la conservación y mantenimiento de la urbanización. Y el cuarto motivo es que considera que el sector dos de la Sierrilla está integrado dentro del casco urbano de la ciudad.