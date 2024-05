El torero Jairo Miguel busca apoyo en el consejero de Vox tras sentirse "desamparado" por el alcalde de Cáceres

La Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural de la Junta de Extremadura que dirige Ignacio Higuero (Vox), publicaba este lunes en sus canales sociales una fotografía de éste con el torero cacereño Jairo Miguel. La instantánea encaja, a priori, en el marco de los contactos habituales que el consejero mantiene como titular del área con diversos colectivos, representantes empresariales y personalidades de la región.

La reunión con Jairo Miguel llama, sin embargo, la atención por el hecho de celebrarse dos semanas después de que el joven diestro protestara vestido de luces en la presentación del cartel taurino de la feria de San Fernando de Cáceres, en el que no ha sido incluido. El cacereño publicó previamente una carta en la que lamentaba haber actuado solo tres veces en Cáceres, su ciudad.

Cabe recordar que, la Era de los Mártires, el coso taurino cacereño, volverá a acoger una corrida de toros cinco años después de la última. La empresa Lances de Futuro, adjudicataria del contrato, presentaba a bombo y platillo en el Gran Teatro los dos festejos, con las figuras de renombre Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla, Juan Ortega, Talavante y Emilio de Justo.

Jairo Miguel, hijo del también matador cacereño Antonio Sánchez, no ha dudado en denunciar lo que cree que le corresponde por méritos propios y trabajo: torear en la plaza de toros de su ciudad. Esto mismo es lo que le trasladó al consejero Higuero en su encuentro, después de “no sentirme respaldado por el Ayuntamiento de Cáceres” para figurar en los carteles locales.

Una oreja en El Molar

“Yo no puedo parar de defender mi postura y, sobre todo, la justicia que no se está teniendo conmigo”, recalca el diestro, que el pasado fin de semana cortó una oreja en la localidad madrileña de El Molar, en una corrida con reses del Marqués de Albaserrada, en la que tuvo que sustituir a su compañero Mario Palacios tras resultar herido por una cornada.

“A nivel político me he visto muy desamparado por mi alcalde (Rafael Mateos) y mi concejala (Soledad Carrasco), que no han hecho nada por incluirme ni en el pliego de condiciones ni en los carteles de la feria”, afirma tajante. “Estoy buscando -añade- el amparo en las demás fuerzas políticas que puedan ayudarme a lograr mi fin, que es poder estar ante mis paisanos en mi ciudad”, confiesa Jairo Miguel, a la vez que asegura que Higuero “apoya mi postura, porque la campaña de Vox es 'cuida lo nuestro' y, en este caso, Cáceres no ha cuidado lo suyo”, remarca con aplomo y madurez.

“Ha sido una reunión mantenida desde el respeto por ambas partes, el entendimiento que ha tenido por la situación y la delicadeza de atenderme, dadas estas circunstancias”, concluye el diestro.

Jairo Miguel se presentaba el pasado 3 de mayo en el Gran Teatro haciendo el ‘paseíllo' con una estudiada puesta en escena de protesta muy comentada en los círculos taurinos, que le ha valido al torero críticas y ovaciones al mismo tiempo. Algunos han considerado que estaba mendigando un puesto de trabajo y otros muchos entendiendo que su gesto es un acto legítimo y de valentía moral. Sea como fuere el torero, que tomó la alternativa con 15 años en México, insiste en luchar por lo que considera "de justicia".

