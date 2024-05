Acusaciones entre PSOE y Podemos por el conflicto en Gaza

El Grupo Unidas Podemos (UP) se ha quedado solo este jueves, en la sesión plenaria de mayo en el Ayuntamiento de Cáceres, a la hora de apoyar su moción en la que pedían instar al Gobierno a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, al tiempo que han criticado que “PP y PSOE se nieguen a calificar de genocidio la masacre en Gaza”. La moción ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, y la abstención de PSOE.

Sale adelante la moción del PSOE

No obstante, el pleno sí ha aprobado la moción del PSOE (con el apoyo del PP) en la que se instaba a un “alto el fuego inmediato y permanente” en Gaza, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria (con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de UP y Vox). Mientras que la moción de UP iba más allá de pedir un alto el fuego y también solicitaba prestar su apoyo a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

El edil de la formación morada Álvaro Jaén ha defendido la “imperiosa necesidad” de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y “eliminar la compra-venta de armas con el estado sionista”. Jaén ha puesto como ejemplo de estas prácticas varios contratos publicados por la Plataforma de Contratación Pública, que “detallan la venta de armas desde España a Israel”.

Al respecto, la portavoz socialista, Belén Fernández, ha negado el comercio de armas entre España e Israel y ha manifestado que “antes de este pleno, lo he confirmado con el Ministerio de Defensa, y no hay contratos de compraventa de armas con Israel. No los hay”.

Jaén en su intervención plenaria. / Carlos Gil

Término 'genocidio'

En cuanto al término ‘genocidio’, la portavoz del PSOE ha matizado que “se trata de un término legal” y que “hoy nos estamos posicionando como una institución. Y para poder utilizar ese término tenemos que cumplir con los requisitos que exige un estado de derecho. Y ninguna resolución de la ONU habla de genocidio”. No obstante, Fernández ha señalado que, “seguramente, a nivel político y personal coincidamos en que todo apunta, que esto es un genocidio”.

Jaén ha insistido en la “negativa socialista de calificar como genocidio la matanza del pueblo palestino”, y se ha referido al informe ‘Anatomía de un genocidio’ realizado por la relatora de la ONU Francesca Albanese, en el que “específicamente califica de genocidio la matanza indiscriminada, sistemática y permanente del pueblo gazatí”.

A su vez, UP se ha abstenido en la moción del PSOE por considerar que “se trata más de un lavado de la propia conciencia que de un apoyo sin fisuras al pueblo palestino”. Y su portavoz, Consuelo López, ha declarado que “es triste comprobar cómo el bipartidismo cierra filas para cuestionar la existencia del genocidio del pueblo palestino”.