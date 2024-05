Mateos rechaza modificar el informe urbanístico de la mina de Cáceres porque “sería prevaricar”

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha mostrado su rechazo este jueves, en sesión plenaria, a modificar el informe del Servicio Jurídico de Urbanismo emitido en la Declaración de Alcance, trasladada al Gobierno regional, sobre la viabilidad del proyecto de mina de litio en galería en Valdeflórez, porque eso sería prevaricar.

El informe evacuado el pasado mes de noviembre establece que la planta de procesado de litio, en la EX-206, es compatible con el Plan General Municipal (PGM); en lo que respecta a la actividad subterránea, conforme a la legislación vigente, tanto municipal, como autonómica y estatal, “los informes consideran que el uso de la minería interior no sería incompatible con el planeamiento, dependiendo de la profundidad".

Expansión de la ciudad

En el turno de intervenciones de colectivos, en el pleno de mayo, el portavoz del colectivo AmA Cáceres, Santiago Márquez, ha manifestado que “los técnicos también se equivocan”. Y el colectivo considera que dicho informe “está equivocado en sus conclusiones; se debería rectificar y realizar las medidas exactas entre las instalaciones mineras y el suelo urbanizable”.

Esto es debido a que, según AmA Cáceres, el artículo 3.4.32 del PGM, para la medición de los 2 kilómetros necesarios a los que se encuentra el yacimiento minero se debe tomar como referencia “tanto el suelo urbano como el suelo urbanizable”. Y en el caso del suelo urbanizable la explotación (instalaciones y escombreras) se encuentra “a tan sólo 619 metros”.

A este respecto, Márquez ha manifestado que la explotación de la mina de litio comprometería la expansión de la ciudad: “Es un auténtico despropósito que impediría la expansión urbanística de la ciudad hacia el este y el sur”, ya que la mina “quedaría en medio de las urbanizaciones y núcleos de viviendas”.

Y ha preguntado en la sesión plenaria “qué es más importante, el interés de una minera o el de la población. Vamos a comprometer la expansión de Cáceres durante, al menos, 90 años por los permisos prorrogables a la minera”, por lo que ha instado al alcalde a proceder a la rectificación del informe jurídico.

Mateos en la sesión plenaria de este jueves. / EL PERIÓDICO

"Yo aquí no vengo a prevaricar"

“Dice que los técnicos se equivocan, como cualquiera; pero cuando un técnico se equivoca hay un cauce para denunciar esa equivocación y para rectificar”, ha manifestado Mateos en su intervención. Y ha subrayado que “un alcalde ni ningún miembro de esta corporación va a rectificar un informe jurídico o un informe técnico, porque eso sería prevaricar”.

“Un alcalde ni ningún miembro de esta corporación va a rectificar un informe jurídico o un informe técnico, porque eso sería prevaricar” Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

“Yo aquí no vengo a prevaricar, sino todo lo contrario, a velar por el cumplimiento de la legalidad. Se puede estar a favor o en contra, pero esos informes, los técnicos los han emitido con total libertad. Si no, lo podían haber dicho, lo podían haber denunciado ellos mismos”, ha argumentado el alcalde antes de levantar la sesión.

Y ha especificado que “si no confiamos en quienes tienen que sustentar los expedientes administrativos, tenemos un serio problema”. Y ha indicado al colectivo, al que ha agradecido su trabajo “porque hablan con conocimiento de causa”, que si no consideran la resolución ajustada a derecho, que lo impugnen por vía administrativa y judicial. Y ha concluido señalando que sembrar dudas sobre informes jurídicos “sería gravísimo y muy perjudicial para cualquier expediente futuro. Yo acato el informe, me guste más o me guste menos. Y no voy actuar de manera discrecional”.

Suscríbete para seguir leyendo