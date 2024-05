Cáceres: tus manos, mi salud

En un mundo donde la atención médica a menudo es vista como un proceso clínico y distante, lo que yo he experimentado en el Servicio de Rehabilitación del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, ha sido todo lo contrario.

Siento la necesidad de expresar mi gratitud más sincera a un equipo excepcional, que, con gran profesionalidad habéis hecho más fácil el largo período de tratamiento que he pasado con vosotros/as. Desde el momento en que entré por las puertas del servicio, fui recibida con una calidez reconfortante en un momento delicado.

La doctora, cada una de las Técnicos en Cuidados de Enfermería, celador, administrativa, cada uno de los terapeutas de la sala hicisteis siempre lo posible por hacerlo todo mucho más fácil, en especial tú, la persona encargada de mi tratamiento. Gran profesional, que me has demostrado siempre, no sólo tu habilidad técnica, también la capacidad de sentirme especial, cuidada, escuchada y comprendida. Incluso los días más duros, los hiciste más llevaderos.

Me siento afortunada de haber sido tu paciente. Por todo esto, al terminar mi recuperación, quiero gritar públicamente mi agradecimiento a todo un equipo entregado. No sólo destacáis por vuestra competencia profesional, también por vuestra calidad humana y vuestra atención a los pacientes. Gracias.