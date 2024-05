Susana Román, de Cáceres a informar en Tailandia del caso Daniel Sancho

Susana Román es periodista por vocación. Desde pequeña tuvo claro que su futuro profesional estaba en la televisión. Sus primeros pasos los dio una 'Susana bebé' en este periódico, donde aprendió también a leer junto a su padre, Manuel Román, que fue jefe de rotativas de esta casa.

Su carácter curioso y sus inquietudes la dirigieron años más tarde a Madrid; a estudiar Periodismo en la Universidad Complutense para cumplir un sueño hecho realidad a base de una sólida formación, tenacidad y trabajo.

La periodista cacereña, reportera desde hace 14 años en Antena 3, lleva más de 20 cubriendo información internacional. De sus comienzos en una pequeña televisión local del este de Madrid -“donde hacía de todo”- a consolidarse en el equipo de informativos de la cadena de Atresmedia, ha pasado por diversos programas en la SER, Telemadrid y La Sexta.

Susana Román durante las elecciones presidenciales de EEUU, en 2016 / S. R.

Román se mueve entre los estudios de Antena 3, en San Sebastián de los Reyes, y los países a los que se desplaza con su equipo para informar. El último del que acaba de regresar ha sido Tailandia, donde ha seguido las sesiones del juicio de Daniel Sancho.

El mediático caso del hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha movilizado a numerosos medios españoles al país asiático, en el que lejos de despertar un interés mayor o igual que aquí, la repercusión de los hechos es mínima.

“En Tailandia no les gustaba que se hablara de su país por esto, están deseando que el 29 de agosto el juez cierre el caso”, explica la periodista, que disponía en la zona de un 'fixer', un guía o intérprete local que ayuda a los equipos a establecer contactos.

Me gusta comunicar, transmitir y me siento muy afortunada por trabajar en algo que siempre soñé

“Había problemas con la información y era complicado seguir el juicio, por eso uno de los retos era saber quién estaba testificando”, revela Román, que ha permanecido diez días por trabajo en el que es uno de los países más turísticos del planeta.

Las vistas se han celebrado en una sala pequeña a la que los periodistas no han tenido acceso. Román y su equipo se han limitado a elaborar contenido de tribunales para la sección de internacional de sus informativos, aunque en Koh Samui ha coincidido con muchos compañeros de la crónica rosa.

Bendecida por dos Papas, Benedicto XVI y Francisco, fue precisamente la renuncia del primero en Roma una de las coberturas más impactantes en su carrera. “Nunca había visto tantos medios y tantas televisiones juntas en la Plaza de San Pedro”, afirma.

Conflictos bélicos

Su 'espinita' es no haber podido entrar en Ucrania para contar a pie de calle la crudeza de un conflicto sin visos de paz a corto plazo, aunque sí lo ha hecho desde seis pasos fronterizos en Polonia. En estas dos décadas ha seguido elecciones presidenciales en EEUU, ha cubierto la Primavera Árabe en Túnez y Egipto, la caída de Gadafi en Libia o el devastador terremoto de Turquía el pasado año.

La periodista en una cobertura del huracán Matthew en Haití, en 2017 / S. R.

“El sufrimiento de las personas te toca mucho, durante los rescates sonaba un silbato y se hacía un silencio sepulcral, y cuando encontraban a alguien vivo encendían una bengala y todo era alegría”, detalla Román, que también informó de los ataques terroristas a la revista Charlie Hebdo y a la sala Bataclan en París, y de los atentados en Londres y Manchester.

“Me gusta comunicar, transmitir y me siento muy afortunada por trabajar en algo que siempre soñé”, reconoce la reportera, que suele acudir una vez al mes a su ciudad a reencontrarse con familiares y amigos. “Mi base de operaciones está en Cáceres, para mí es liberador venir y me da mucha paz; pasear por Cánovas y saludar a la gente conocida es muy agradable. Me retrotrae a la infancia”, confiesa. Su plan de futuro: “Seguir aprendiendo de esta profesión cada día, porque lo que más me llena es estar en los sitios contando lo que pasa”, resume la periodista extremeña.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, Susana Román cursó Realización de Documentales y Reportajes por el Instituto RTVE. Cuenta, además, con un Máster de Operador ENG y Steadycam por la Escuela Superior de Formación Audiovisual, y otro en Gestión de Empresas Audiovisuales por EAE Business School. También ha cursado Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática del Ministerio de Exteriores, y ha recibido la Beca Edward R. Murrow Program for Journalist del Departamento de Estado de EE.UU.